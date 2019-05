MUTUA MADRID OPEN Jelena Ostapenko: «Cuando recupere mi confianza, seré peligrosa» La joven letona, con un Roland Garros en su haber, regresa a las pistas y busca su juego en la Caja Mágica

Cris de Quiroga Madrid Actualizado: 10/05/2019 08:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El nombre de Jelena Ostapenko (Riga, 1997) no se ha olvidado. No muy alta y de juego incendiario, como corresponde a su juventud, su inicio fue explosivo al estrenar palmarés con el Roland Garros de 2017. Con 20 años, la letona puso el torneo patas arriba y superó a Simona Halep en la final, con tiros de una potencia descomunal –117 kilómetros por hora, solo por detrás de enormes pegadores como Rafael Nadal o Dominic Thiem–. Desde entonces, la exnúmero 7 ha tenido sus altibajos. Después de superar una lesión, regresa para recuperar la confianza perdida y ascender al lugar que le corresponde.

Hoy disputará la semifinal del cuadro de dobles formando pareja con Zvonareva. ¿Cómo se siente con estos resultados?

Por supuesto, el circuito de dobles no es mi prioridad, pero aun así creo que es genial practicar y jugar en este torneo. Juego contra Gabriela Dabrowski, con ella gané un título hace unas semanas en Stuttgart. Ambas [junto a Yifan Xu] son muy buenas jugadoras de dobles y será un partido difícil. Tengo muchas ganas.

¿Cómo se consigue una buena compenetración en pareja?

Necesitáis entenderos. Si las dos sois buenas jugadoras, pero no os entendéis, no tendréis un buen resultado. Con Vera [Zvonareva] es la primera vez que jugamos juntas y creo que es muy buen resultado ir a semifinales. Nos entendemos entre nosotras, nuestros estilos de juego se complementan y hemos jugado muy bien esta semana.

En el cuadro individual, cayó frente a Kiki Bertens (6-4 y 6-3).

Creo que no jugué mi mejor partido. Aun así, tuve muchas oportunidades de ganar, porque hubo momentos clave en los que el partido pudo darse la vuelta. Por supuesto, puedo jugar a un nivel mucho mayor del que jugué frente a Bertens, pero cada cosa a su tiempo. Tuve un partido de primera ronda muy bueno contra Anastasia Pavlyuchenkova, creo que si hubiese jugado igual contra Bertens habría tenido muchas oportunidades de ganar. Ahora estoy trabajando en mi consistencia y, cuando recupere mi confianza, seré una jugadora peligrosa.

¿Define su estilo como agresivo?

Claro que es agresivo, es un juego duro. Lo más importante es que todo depende de mí. Si juego bien, puedo derrotar casi a cualquiera, eso es lo bueno. Pero, claro, hay algunos días malos y es muy importante superarlos: así es como te conviertes en un campeón.

¿Siente presión por volver al top 10?

Creo que ya tuve suficiente presión después de ganar Roland Garros en 2017 y ahora me siento mucho mejor. Estuve lesionada al final de la última temporada, casi tres meses fuera, sin jugar nada, y ahora estoy practicando más y más para estar de vuelta.

¿Cuáles son sus futuros objetivos?

Primero, estar sana. No es nada divertido estar alejada del tenis, sin poder entrenarte porque te duele. Y, después, ganar todos los partidos que pueda, jugar bien en los Grand Slams e intentar volver al top 10. Pero no estoy preocupada, se trata de que recupere mi confianza y, cuando la tenga, poseo el juego para estar ahí.

Ha conseguido mucho a su corta edad, ¿eso le hace sentir mayor?

No... Lo que sí que es verdad es que tuve mucha presión después de ganar Roland Garros. Cuando volví a casa, fuera del avión había una alfombra roja que habían puesto para mí, y muchos fans que habían ido por mí. No estaba acostumbrada a eso. Y luego, después de haber ganado un Grand Slam, todo el mundo cree que vas a ganar todos los torneos, y no es así. Además, he estado lesionada. Pero ya no tengo toda esa presión, ahora estoy más calmada.