Qué habían ganado Nadal, Federer y Djokovic con 21 años y 212 días

Laura Marta

Laura Marta

Actualizado: 20/11/2018 17:56h

Desde 2004, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer se han ido repartiendo los grandes títulos con pequeñas excepciones: Gaston Gaudio (Roland Garros 2004), Marat Safin (Abierto de Australia 2005), Stan Wawrinka (Australia 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016), Marin Cilic (US Open 2014) o Andy Murray (US Open 2012, Wimbledon 2013 y 2016), Juan Martín Del Potro (US Open 2009). Entre los tres son 51 Grand Slams, y los que les quedan porque los tres siguen en activo.

A la espera de la nueva generación que parecía incapaz de dar el salto, el mundo del tenis se congratulaba de volver a tener a Nadal y Federer levantando todos los títulos, como ocurrió en 2017. También aumentó la alegría por ver renacer a Djokovic después de haberlo ganado todo en 2016. Pero, poco a poco, parece que las jóvenes raquetas comienzan a creerse que es su turno y que tienen la calidad, la mentalidad y una mayor frescura para desbancar de las portadas a los que han dominado el tenis desde hace casi dos décadas.

Alexander Zverev es, por convicción y consenso, el que todos señalan como el jefe de la nueva banda que liderará el tenis mundial. Todavía se habla en futuro, pero el alemán ha consolidado su nombre en la élite después de conquistar la Copa de Maestros. Lo logró superando, en dos días consecutivos, a Roger Federer y a Novak Djokovic en la final. El cambio de guardia que se espera desde hace tiempo se comenzó a observar en Londres.

Zverev es ya una realidad, a pesar de que todavía no ha centrado sus aspiraciones en las grandes citas (solo alcanzó la ronda de cuartos en Roland Garros este curso). Altísimo, con un saque muy potente, piernas largas para defenderlo todo, fortaleza en los brazos a pesar de su enjuta figura y hambre con 21 años y 212 días. Una edad que parece cortísima en comparación con los 37 de Federer, los 32 de Nadal o los 31 de Djokovic. Sin embargo, estos tres grandes tenistas también tuvieron esos 21 años. Y a esa edad ya tenían un buen puñado de títulos.

A los 21 años y 212 días, mientras Zverev suma diez títulos, con tres Masters 1.000 (Roma, Mutua Madrid Open y Canadá) y la Copa de Maestros, y es cuatro del mundo, Roger Federer era cuarto en el ranking, había ganado 178 encuentros, tenía seis títulos y solo un Masters 1.000. Aunque ganaría otros cinco torneos con 21 años, en el que se incluyen Wimbledon, su primer Grand Slam, y la Copa de Maestros.

El suizo es el que menos palmarés acumulaba a esa edad porque Rafa Nadal tenía en sus vitrinas 23 títulos, nueve de ellos Masters 1.000 y ya tenía tres Roland Garros. Había ganado 250 partidos y era el número 2 del mundo.

Djokovic sigue teniendo el récord de precocidad en la Copa de Maestros, pues la ganó en 2008 con 21 años y 112 días. A esa edad, atesoraba once títulos, ganó en Australia su primer Grand Slam y sumó cuatro Masters 1.000 para mantenerse en la tercera posición del ranking. Andy Murray había levantado ya ocho títulos, con los Masters 1.000 de Cincinnati y Madrid. Era cuatro del mundo.