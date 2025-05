Los franceses, chovinistas de Rafa

Hace diez años, Francia instaló a Rafa Nadal en la cúspide de la historia del tenis. La leyenda continuó creciendo, para cobrar dimensiones épicas con su v ictoria contra Casper Ruud , cubriendo con una corona áurea la estatua en acero que preside Roland Garros , honor único en los anales deportivos nacionales.

Tras la última y épica victoria del español, según un sondeo de urgencia, el 65 por ciento de los lectores del matutino conservador 'Le Figaro' estiman que Nadal es el mejor jugador de tenis de todos los tiempos .

Desde hace días, antes del triunfo final, los comentarios de prensa escrita, radio, televisión, jugadores y técnicos, habían emitido la misma sentencia dorada: «Nueva página en la historia de una leyenda». «Extraterrestre inmortal». «El Rey sol». En la historia política de Francia, «Rey Sol» es una manera canónica de nombrar al más grande de los reyes de Francia, Louis XIV.

El inicio de la leyenda

Esa leyenda personal comenzó a construirse con los primeros triunfos, las primeras victorias, avalada por los grandes tenistas de las últimas décadas, consagrando a Rafa Nadal como un héroe mítico entre los héroes: «Un jugador colosal de proporciones hercúleas» (Rod Laver). «Jugador heroico» (Chris Evert). «Nos dio varias de las finales más grandes de la historia del tenis» (Andre Agassi). «Ha sido para mi un gran honor compartir con Rafa una página de la historia del tenis» (Roger Federer).

Francia comenzó a construir muy pronto la leyenda Nadal. Y continuó apuntalando con muchos argumentos esa elocuente admiración. Patrice Hagelauer, antiguo entrenador de Yannick Noah , uno de los grandes jugadores del tenis francés, resumió esa evolución de manera muy elocuente: «Lo que ha hecho y continúa haciendo Nadal parece casi irreal. Por momentos, en varias finales, su juego, su tenacidad, su resistencia, su determinación son algo único, difícil de imaginar. A mi modo de ver, está claro que es el mejor jugador de tenis de todos los tiempos en tierra batida . No hay duda. Hay un abismo entre él y todos sus rivales».

Tratándose de una figura eminente del tenis francés es, al mismo tiempo, una muestra de respeto y una constatación: Francia soñó en muchas ocasiones con tener jugadores que dieran días y partidos de gloria… Nadal eliminó a una o dos generaciones de tenistas franceses . Ante esa evidencia, el tenis francés tomó la decisión de «adoptar» a Rafa.

A partir de eso, Francia decidió hace años rendir homenajes permanentes al balear, consciente del puesto capital de Roland Garros en la historia de la épica construcción de esa leyenda, como tal reconocida por maestros históricos y grandes rivales, durante una larga década. Por las pistas parisinas pasaron varias leyendas del tenis mundial, de Bjorn Borg a Christ Evert. Nadal ha superado con creces los triunfos de esas figuras históricas.

Ese respeto y admiración tiene muchas dimensiones. No solo deportivas. Hace once años, la Federación Francesa de Tenis (FFT) debía decidir el traslado de las pistas de Roland Garros . Se trataba de una decisión grave, de alcance nacional. Antes de tomar la decisión final, la FFT hizo dos consultas, a Nicolas Sarkozy, presidente de la República, y a Rafa Nadal, que por entonces, en 2011, 'solo' había ganado cinco finales en la tierra parisina. Su sentencia fue escuchada con respeto: « Roland Garros forma parte de la historia del tenis . No es posible imaginarlo en otro lugar». Sin duda, la FFT tomó libremente su decisión. Pero no deja ser significativo que una institución deportiva nacional «consulte» y pida su opinión a un tenista extranjero, antes de tomar la decisión final.

Roland Garros asumió grandes cambios y reformas, arquitectónicas, urbanas, que siempre tuvieron en Nadal su «espejo» más cosmopolita. Conscientes de ese puesto único en la historia del deporte, la misma Federación Francesa de Tenis comenzó a «reflexionar» en el debido homenaje francés a la carrera de Nadal, antes del «fin inevitable».

Hace exactamente un año, instalado «provisionalmente» en una leyenda siempre más grande, la FFT rindió a Nadal un homenaje único: la inauguración de una bella estatua de acero, obra del escultor Jordi Díez, en el corazón de Roland Garros. Se trataba de un histórico honor, que sólo habían recibido, hasta entonces, los Cuatro Mosqueteros, los patriarcas fundadores del tenis francés, René Lacoste, Jean Borotra, Henri Cochet y el doblista Jacques Brugnon . Gilles Moretton, presidente de la FFT, comentó el acontecimiento de este modo: «Rafa es un monstruo de la historia del tenis. Francia le debía este homenaje nacional».

Esa leyenda áurea, como tal reconocida en la escena internacional, tuvo un mediocre punto negro. El mes de marzo de 2016, Roselyne Bachelot, ministra de deportes, acusó a Nadal de doparse . Esa infamia fue «reciclada» en un programa humorístico. Las más altas esferas del Estado y la élite deportiva recibieron la notica con tristeza y consternación. La FFT y la Federación Internacional de Tenis (ITF), reaccionaron en el mismo tono, sereno y firme: «Se trata de acusaciones tan sorprendentes como erróneas». Nadal se querelló contra la ministra, condenada con rapidez. En un desayuno de trabajo con Nicolas Sarkozy , en el Elíseo, el presidente francés dejó caer de manera informal, oficiosa: «Qué metedura de pata. Con lo orgullosos que estaríamos franceses, con un deportista de la talla de Nadal».

Aquel punto negro fue pronto olvidado y enterrado. La leyenda continuó creciendo. «Nadal desafía las leyes del tiempo y la historia» comenta 'Le Monde', para instalarse en la tierra celeste de las leyendas: el mejor jugador de la historia del tenis, según el 65 por ciento de los lectores de 'Le Figaro'.