Djokovic-Pouille en directo

15 - 15 SET 3 5 - 2

Lucas Pouille estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 3 5 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Lucas Pouille que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Juego en blanco para Djokovic con el saque. Visto y no visto y acaricia ya la final con la punta de los dedos. Sería su sexta final en el Open de Australia, la 24ª en torneos de Grand Slam. 0 - 0 SET 3 5 - 2

Lucas Pouille estrella su golpe de derecha en la red

Saque liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 0 SET 3 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera Juego en blanco para Lucas Pouille. Pequeño respiro para Nole, consciente de que amarrando sus servicios tiene el pase a la final totalmente asegurado. 0 - 0 SET 3 4 - 2

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera

0 - 40 SET 3 4 - 1

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Confirma Nole el break. El seis veces campeón del Open de Australia camina con paso firme, disparado hacia su séptima final en Melbourne. 0 - 0 SET 3 4 - 1

El revés de Lucas Pouille se va fuera

40 - 0 SET 3 3 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto Saque liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 3 3 - 1

El passing shot de Lucas Pouille se estrella en la red BREAK DE DJOKOVIC !!! No puede Lucas Pouille con los intercambios. Le exige el balcánico desde el fondo de la pista y el francés termina por fallar el punto. Una constante a lo largo de todo el set. 0 - 0 SET 3 3 - 1

Lucas Pouille estrella su golpe de derecha en la red

BOLA D EBREAK PARA DJOKOVIC !!! Primera oportunidad para el serbio en este tercer parcial. ADV - 40 SET 3 2 - 1

El golpe de derecha de Lucas Pouille se va fuera 40 - 40 SET 3 2 - 1

El revés de Lucas Pouille se va fuera 30 - 40 SET 3 2 - 1

Lucas Pouille estrella su golpe de revés en la red Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Juego en blanco para el tenista de Belgrado. Acumula ya unos cuantos en el global del partido Djkovic y lo cierto es que su expediente en los turnos de servicio está siendo intachable. 0 - 0 SET 3 2 - 1

Lucas Pouille estrella su golpe de revés en la red 40 - 0 SET 3 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto 30 - 0 SET 3 1 - 1

El revés de Lucas Pouille se va fuera

Saque liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera Lucas Pouille intenta mantener el pulso al inicio del tercer parcial. El francés trata por todos los medios de asegurar su saque, pero continúa sin tener opción alguna al resto. Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 40 SET 3 1 - 0

El passing shot de Novak Djokovic se va fuera 30 - 30 SET 3 1 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Lucas Pouille que supera a Novak Djokovic y consigue el punto

30 - 15 SET 3 1 - 0

Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 3 1 - 0

Gran resto de derecha de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto 0 - 0 SET 3 1 - 0

El golpe de derecha de Lucas Pouille se va fuera 40 - 30 SET 3 0 - 0

Lucas Pouille estrella su golpe de revés en la red

30 - 30 SET 3 0 - 0

Lucas Pouille estrella su golpe de derecha en la red El tenista serbio sigue campando a sus anchas en la Rod Laver Arena. Por momentos, Pouille ha ofrecido buenos detalles, pero claramente insuficientes como para desestabilizar a un Nole que sigue muy concentrado, metido en pista y llevándose la inmensa mayoría de los intercambios. NOLE SE LLEVA EL SEGUNDO SET DE LA SEMIFINAL !!! 0 - 0 SET 2 6 - 2

El revés de Lucas Pouille se va fuera BOLA DE SET PARA NOVAK DJOKOVIC !!!

ADV - 40 SET 2 5 - 2

Lucas Pouille estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 2 5 - 2

El revés de Lucas Pouille se va fuera Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 40 SET 2 5 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 2 5 - 2

Fabuloso resto de revés de Novak Djokovic que no consigue devolver Lucas Pouille 15 - 15 SET 2 5 - 2

Lucas Pouille estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 2 5 - 2

Remate desde el centro de la pista de Lucas Pouille que no da opciones a Novak Djokovic Nole sigue sin pasar un solo apuro con su saque y se sitúa ya a las puertas de llevarse el segundo set de la semifinal.

0 - 0 SET 2 5 - 2

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto 40 - 0 SET 2 4 - 2

Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 2 4 - 2

El revés de Lucas Pouille se va fuera Trata de recuperar sensaciones con el saque Lucas Pouille. Al menos, está consiguiendo subir el procentaje de acierto con los primeros servicios, algo que le estaba penalizando enormemente.

0 - 0 SET 2 4 - 2

El passing shot de Novak Djokovic se va fuera Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30 SET 2 4 - 1

Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea 15 - 15 SET 2 4 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Confirma Nole el break conseguido en el game anterior y vuelve a conseguir distanciarse en el marcador, asentando las bases para llevarse el segundo parcial y poner un pie y medio en la final del próximo domingo. Saque liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 0 SET 2 3 - 1

El golpe de derecha de Lucas Pouille se va fuera 30 - 0 SET 2 3 - 1

El revés de Lucas Pouille se va fuera 15 - 0 SET 2 3 - 1

Novak Djokovic con una precisa dejada a la que no llega Lucas Pouille se apunta el tanto

BREAK DE DJOKOVIC !!! Entrega de nuevo Pouille su saque y lo hace con una doble falta. Justo cuando el francés estaba tratando de recuperar la confianza. Lucas Pouille falla su segundo servicio, doble falta 40 - 30 SET 2 2 - 1

El passing shot de Lucas Pouille se estrella en la red 30 - 30 SET 2 2 - 1

El golpe de derecha de Lucas Pouille se va fuera Ace de Lucas Pouille con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic

Ace de Lucas Pouille con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic 15 - 0 SET 2 2 - 1

Lucas Pouille no consigue superar la red con su volea Sigue por delante Djokovic en el tanteador, pero al menos estamos viendo ahora a un Lucas Pouille mucho más competitivo en pista. El jugador francés ha dado un paso al frente en este segundo parcial después de caer con estrépito en el primero. 0 - 0 SET 2 2 - 1

Lucas Pouille estrella su golpe de revés en la red 40 - 30 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera

Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Lucas Pouille 30 - 15 SET 2 1 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto 15 - 15 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Lucas Pouille que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Saque liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera Consigue Lucas Pouille su primer juego del partido. Por fin ha podido el francés desplegar algunos de los golpes que le han llevado hasta la semifinal del torneo.

0 - 0 SET 2 1 - 1

Impresionante passing shot de Lucas Pouille desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto 15 - 40 SET 2 1 - 0

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 2 1 - 0

Lucas Pouille estrella su golpe de revés en la red 0 - 30 SET 2 1 - 0

Impresionante passing shot de Lucas Pouille desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto 0 - 15 SET 2 1 - 0

Lucas Pouille con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto

No parece que el partido vaya a cambiar demasiado en esta segunda manga. Sigue Nole aplicando el rodillo en la Rod Laver Arena y no ha tenido dificultad alguna para conseguir hacerse con el primer juego del segundo parcial. Saque liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 15 SET 2 0 - 0

El revés de Novak Djokovic se va fuera 30 - 0 SET 2 0 - 0

Lucas Pouille estrella su golpe de revés en la red

Saque liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera Lucas Pouille tendrá que cambiar especialmente la actitud si quiere tener algún tipo de opción en este partido. Lo cierto es que los primeros parciales fueron disputados, pero a poco que el tenista galo fue fallando los puntos decisivos ha entregado el set sin poder presentar apenas batalla. DJOKOVIC SE LLEVA EL PRIMER SET !!! En un abrir y cerrar de ojos el tenista serbio ha despachado a un Lucas Pouille que comenzó el choque con brío, pero que se ha ido diluyendo como un azucarillo. 15 - 0 SET 2 0 - 0

Lucas Pouille estrella su golpe de revés en la red

0 - 0 SET 1 6 - 0

La dejada de Lucas Pouille se estrella en la red DOBLE BOLA DE SET PARA DJOKOVIC !!! 40 - 15 SET 1 5 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto 30 - 15 SET 1 5 - 0

Gran resto de derecha de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto Ace de Lucas Pouille con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic

15 - 0 SET 1 5 - 0

Gran resto de derecha de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto Lucas Pouille se encuentra totalmente inoperante, cometiendo muchos errores. Sin duda, al tenista francés le está costando cogerle el pulso a su primera semifinal en un torneo de Grand Slam. Está barriendo de la pista el actual número 1 de la ATP a Lucas Pouille. El serbio acaba de confirmar el break anterior con un nuevo juego en blanco con el saque y se sitúa ya muy cerca de poder embolsarse este primer parcial de la semifinal. 0 - 0 SET 1 5 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Novak Djokovic con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Lucas Pouille SEGUNDO BREAK DEL PARTIDO PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Se le comienza escapar el set a Pouille, fallando en los momentos decisivos de este primer parcial. 0 - 0 SET 1 4 - 0

El golpe de derecha de Lucas Pouille se va fuera ADV - 40 SET 1 3 - 0

El revés de Lucas Pouille se va fuera

40 - 40 SET 1 3 - 0

Lucas Pouille estrella su golpe de revés en la red 40 - ADV SET 1 3 - 0

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera BOLA DE BREAK PARA DJOKOVIC !!! 40 - 30 SET 1 3 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto

30 - 30 SET 1 3 - 0

Gran resto de derecha de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto 15 - 30 SET 1 3 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Lucas Pouille que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Lucas Pouille falla su segundo servicio, doble falta Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Confirma Djokovic el break conseguido en el juego anterior con un game en blanco. El número 1 de la ATP consigue abrir brecha en el marcador.

Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Lucas Pouille 40 - 0 SET 1 2 - 0

El revés de Lucas Pouille se va fuera Saque liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera BREAK DE NOLE PARA EMPEZAR !!! Toma ventaja en el marcador el tenista balcánico.

0 - 0 SET 1 2 - 0

El revés de Lucas Pouille se va fuera Tercera opción de rotura para Djokovic !!! ADV - 40 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Lucas Pouille y consigue el punto Salva Pouille las dos bolas de break en contra y consigue forzar el deuce. Ace de Lucas Pouille con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic

Saque liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera DOS BOLAS DE BREAK PARA DJOKOVIC !!! 40 - 15 SET 1 1 - 0

Lucas Pouille estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Lucas Pouille se va fuera Segundo servicio liftado de Lucas Pouille, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 0 SET 1 1 - 0

Lucas Pouille estrella su golpe de revés en la red Se lleva Nole el primer juego del partido con el saque. Algo atascado con el servicio el jugador balcánico a pesar de haber logrado conectar dos aces. Saque liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera ADV - 40 SET 1 0 - 0

El revés de Lucas Pouille se va fuera 40 - 40 SET 1 0 - 0

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red

Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Lucas Pouille Saque liftado de Novak Djokovic, Lucas Pouille no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 0

Lucas Pouille con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Lucas Pouille que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Lucas Pouille

El duelo entre Djokovic y Pouille es inédito en el circuito y esta será la primera oportunidad en la que se enfrenten ambos jugadores. Pouille ocupa actualmente el puesto 31 del ranking ATP. El tenista galo ha logrado cinco títulos ATP a lo largo de su trayectoria, el último el año pasado cuando consiguió la victoria en Montpellier. Lucas Pouille, por su parte, afronta su primera semifinal en uno de los cuatro grandes. Hasta este año, no había ganado uno solo partido en el Open de Australia después de caer en primera ronda en sus cinco participaciones previas en el torneo. DATO. Solo Roger Federer (43) ha disputado más semifinales que Novak Djokovic (34) en torneos de Grand Slam. De las 33 anteriores, solo ha perdido en 10 y ha conseguido llegar a la final en 23 ocasiones. Esta es la 15ª participación del jugador serbio en el Open de Australia y en las seis ocasiones anteriores que ha alcanzado esta ronda de semifinales ha terminado por llevarse el torneo. En 2017 fue eliminado en segunda ronda, mientras que el año pasado cayó en cuarta. Este año Nole ha regresado con fuerza para citarse con la historia.

Novak Djokovic tiene la opción en este torneo de convertirse en el primer jugador de la historia que consigue siete títulos en Melbourne, superando a Roy Emerson y Roger Federer, con seis entorchados cada uno. Rafa Nadal, que doblegó ayer al griego Stefanos Tsitsipas, espera ya a su rival en la gran final del primer Grand Slam de la temporada el próximo domingo. Buenos días. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la segunda semifinal del Open de Australia entre Novak Djokovic y Lucas Pouille. Preparados? Comenzamos