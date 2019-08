US Open Djokovic, Nadal y Federer, guerra abierta en Nueva York El serbio (16), el español (18) y el suizo (20) reactivan su pelea por ser el tenista con más Grand Slams

Si a la edad en la que muchos otros campeones ya estaban en sus casas disfrutando de sus éxitos, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer se mantienen firmes en la pista es porque hay un título y un orgullo que defender: el de mayor número de Grand Slams posibles.

Todavía tienen hambre y salud, la pasión no se agota, y subyace esa lucha ulterior entre los tres que ha multiplicado la tensión de sus duelos y de los torneos en los que los tres comparecen. Su historia personal hace más grande la historia del tenis. Han ganado los últimos 11 Grand Slams. Y en el US Open 2019 que empieza hoy, la batalla multiplica la emoción porque solo hay dos títulos de distancia entre Djokovic (16) y Nadal (18) y entre este y Federer (20). Uno más en cualquiera de las cuentas impulsaría a su dueño hacia ese reto de ser el tenista con más «grandes».

Es un espectáculo contradictorio, pues el circuito y los aficionados reclaman caras nuevas mientras celebran que no se les agoten las energías ni se terminen sus particulares cara a cara. En Flushing Meadows, Nadal y Djokovic solo pueden citarse en una hipotética final y es Federer, por el lado del serbio, quien tendrá que vencer a los dos si quiere la corona. La suerte vuelve a alejar al suizo y al español, que nunca se han enfrentado en estas pistas a pesar de los 40 capítulos que tiene su rivalidad. Federer comienza hoy contra Sumit Nagal y es quien más trofeos tiene en Nueva York, cinco, pero no levanta ninguno desde 2008. Son las consecuencias de un Grand Slam celebrado en el último tramo del año tras muchos meses de desgaste.

Bien lo sabe Nadal, vencedor en tres ocasiones. Esta superficie, y el rodaje acumulado, castiga de más sus articulaciones. En 2018 abandonó en semifinales contra Juan Martín del Potro por una lesión en la rodilla. Pero este curso va cargado de salud y confianza tras ganar el Masters 1.000 de Canadá hace dos semanas. « Me veo bien. En Montreal fui de menos a más, que era lo más importante. He tenido una semana de descanso activo. Llevo varios días en pista entrenándome y me siento con una buena preparación», dijo.

Debuta mañana contra John Millman y tiene en su punto de mira los 20 de Federer, pero le persigue un Djokovic feroz, que se estrena hoy contra Roberto Carballés. El serbio quiere su cuarto título y llega con la adrenalina de ganar Wimbledon tras superar dos bolas de partido en contra. Además, ha ganado cuatro de los últimos cinco grandes y es, por méritos, número 1. Comienza esta guerra particular que tiene a Tsitsipas, Thiem, Medvedev o Zverev como aspirantes o invitados estrella.