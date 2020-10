El divertido momento de Nadal con el francés: «Hoy no estoy inspirado»

S. D. Actualizado: 02/10/2020 21:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rafa Nadal avanzó este viernes cómodamente hacia los octavos de final de Roland Garros tras ganar a Stefano Travaglia por 1-6, 4-6 y 0-6. El tenista español mostró su mejor versión y evidenció que cada vez se encuentra más fino en la tierra de París, a pesar de que el Grand Slam de este año tenga poco que ver con los de años anteriores. El frío, la lluvia, el escaso público... El coronavirus ha transformado el torneo favorito de Nadal.

De lo que no cabe duda es de la conexión del español con el público parisino. Si bien este año no se están viendo las gradas abarrotadas por verle en cada partido, sí que son unos pocos los que están pudiendo disfrutar de manera privilegiada de este Grand Slam. Así, tras vencer a Travaglia, como tantas otras veces, Nadal fue entrevistado sobre la pista. Pero algo no fue del todo bien.

El doce veces ganador de Roland Garros acostumbra a hablar en francés para un público que le ha visto como nadie convertirse en una leyenda del tenis. Por eso, este viernes, el maestro de ceremonias no dudó en preguntarle en este idioma. Aunque Nadal hizo un amago de arrancar, pronto se vio que no le salían las palabras.

«Yo no sé...», comenzó diciendo en francés. Segundos después, entre risas, se soltó en inglés: «No estoy inspirado hoy» (por el francés), a lo que el entrevistador le preguntó: «¿Perdiste tu francés?». Dada esta divertida situación, ambos optaron por continuar la conversación en inglés, un idioma que Nadal maneja mejor. Entonces sí, pudo analizar lo que había sido el partido.