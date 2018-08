US Open La camiseta de Cornet cambia las reglas La tenista fue sancionada por cambiarse la camiseta en pleno partido y el US Open ha rectificado con una modificación de las normas

Cuando se dio cuenta de que llevaba la camiseta al revés, ya era tarde, su rival estaba a punto de comenzar a sacar. Así que Alize Cornet decidió irse al fondo de la pista y darle la vuelta. Sin embargo, su acción fue motivo de castigo, un «warning» («aviso») por incumplir las normas de decoro del US Open. Un castigo que Cornet no entendió en ese momento.

Porque esa norma no se ajusta a los hombres, que sí pueden cambiarse la camiseta en los descansos aun cuando no lleven nada debajo de la misma. Las mujeres solo podían cambiarse en el vestuario, y no fuera.

Una situación que el tenis femenino consideró injusto y así lo hizo saber con una defensa colectiva de la tenista francesa y ataques al torneo al que acusaron de «sexista».

Recapacitó el US Open y ha decidido que esa norma no es justa. Y la ha eliminado. A Cornet se le ha levantado el castigo, se le ha pedido perdón y su caso sienta un precedente satisfactorio para todos los jugadores.

US Open Statement on Change of Attire Policy pic.twitter.com/Kt7EcuPz1S — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2018

También Rafa Nadal tuvo un problema semejante. En 2015, salió del vestuario con los pantalones al revés y el juez de silla, Carlos Bernardes, le impidió volver para cambiarse si no quería ser castigado por superar el tiempo máximo. El español no tuvo más remedio que solucionar el papelón en mitad de la pista, con una toalla alrededor de la cintura.