Tenis Paire: «Si pierdo me llevo 10.000 euros, ¿para qué esforzarme para ganar si te llevas solo un poco más?»

No todos están dispuestos a pasar por las estrictas normas que el tenis ha levantado para seguir en marcha. Durante 2020 muchos renunciaron a participar en los torneos y tanto la WTA como la ATP aceptaron que era una decisión personal que no debería tener consecuencias en el ranking. De ahí que eligieran la fórmula de adaptarse todo lo posible tanto a los que quisieran seguir jugando como los que no. Beneficiando a unos, pero sin perjudicar a los otros. Sin embargo, hay quienes todavía no están dispuestos a regresar en estas condiciones. Entre ellos, Benoit Paire.

El francés ya ha dado muestras de que no le interesa el tenis en estos momentos de pandemia. Durante un partido en el Open de Argentina, protagonizó un espectáculo bochornoso y muy criticado. Ante la decisión del juez de silla sobre una pelota, comenzó a discutir y terminó escupiendo en la pista sobre la marca de la pelota.

Terminó perdiendo el partido contra el tenista local Fran Cerundolo con claras muestras de no querer seguir jugando.

través de sus redes sociales ya mandó un primer mensaje: «El circuito ATP se ha vuelto triste, aburrido, ridículo. Ya sé que me vais a decir que soy un privilegiado y blah, blah, blah. Pero jugar en estadios cerrados, sin ambiente... no juego al tenis por esto. Y tener que estar en el hotel permanentenmente bajo castigo de multa. ¿Dónde está el placer de viajar? Necesito un tiempo para adaptarme a este pseudocircuito. Haré el esfuerzo de reencontrar el placer de jugar al tenis».

Sin embargo, no lo ha encontrado en su primer partido tras esa declaración. El francés jugó en Acapulco y no pasó de priemra ronda. Perdió ante Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 6-1 y su respuesta fue: «Ahora tengo más tiempo para ir a la playa o la piscina antes de ir a Miami. Lo único que quiero es salir de la burbuja». En el diario 'L'Equipe' confirmó todo lo que estaba sintiendo: «No me interesa el tenis en estos momentos», confirmó de primeras el 31 del mundo.

«Lo único que me interesa es salir de la burbuja. Llego, juego, me llevo el dinero y me voy. Para los que aman el tenis y solo tienen eso en mente puede ser más fácil y la burbuja no les afecta. Pero para los que nos gusta el ambiente, disfrutar, vivir, es muy duro. Solo me interesa salir de la burbuja. Aunque estamos mejor aquí que en Francia, donde nos confinan a las seis de la tarde. No sé si aguantaré mucho tiempo en estas condiciones».

Su desidia llega al punto de haber dejado de entrenarse y de pagar a ningún entrenador. Además, admite que el sistema de premios es tan especial que le permite ganar más dinero cuando pierde que cuando gana. «Si ganas un ATP 250 puedes llegar a cobrar 30.000 euros. Yo voy a un torneo y si pierdo en primera ronda me llevo 10.000. ¿Por qué esforzarte como un loco para ganar solo un poco más?».