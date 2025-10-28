Vuelta a los orígenes en la Regata Sevilla - Betis: la Torre del Oro será el punto de llegada de la prueba

La 59ª Regata Sevilla-Betis presenta novedades. A dos semanas para la celebración de la clásica del remo hispalense, que el 8 de noviembre volverá a enfrentar en embarcaciones de ocho con timonel a los dos principales clubes de fútbol de la ciudad, este ... martes se ha dado a conocer el cambio de ubicación de la llegada a la Torre del Oro en detrimento del Muelle de las Delicias.

La Autoridad Portuaria ha esgrimido motivos de seguridad en la zona debido a la gran concentración de aficionados durante la prueba y el montaje necesario por parte de la Federación Andaluza de Remo para obligar al traslado de la ubicación final del derbi del Guadalquivir, que desde el año 2013 había modificado un trazado que previamente tenía su meta en el CEAR La Cartuja desde 1992.

De esta forma, la Regata volverá a sus orígenes para, tal y como ocurriera desde su primera edición, en 1960, y hasta que se ampliara la dársena con motivo de la Exposición Universal, finalizar en el tramo del río ubicado frente a la calle Betis y entre los puentes de Triana y San Telmo.

No habrá regatas de promoción

Esta modificación en el punto de la llegada de la Sevilla-Betis ha obligado a la organización a comprimir el programa previsto, suprimiendo las clásicas regatas de promoción de clubes que complementaban la jornada. Eso sí, se mantienen las pruebas principales de un derbi del remo que enfrentará a Sevilla y Betis en las categorías absolutas femenina y masculina sobre 6.000 metros a las 12.00 y 13.00 horas, respectivamente. Y como aperitivo sobre 500 metros, previamente se disputarán las clásicas de veteranos, femenina a las 11.30 y masculina a las 11.40 horas, pasando a disputarse entre las dos pruebas absolutas las de la categoría aspirantes, igualmente femenina y masculina.

La 59ª Regata Sevilla-Betis está organizada por la Federación Andaluza de Remo con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, el Puerto de Sevilla, Dársena Deportiva Sevilla, Coca-Cola, Cruzcampo, Filippi, Oton y los clubes sevillanos de remo, manteniendo su carácter solidario, en este caso con la Asociación ELA Andalucía.