REMO

Vuelta a los orígenes en la Regata Sevilla - Betis: la Torre del Oro será el punto de llegada de la prueba

Por motivos de seguridad en el Muelle de las Delicias, el derbi del Guadalquivir traslada su ubicación para la cita del sábado 8 de noviembre

La Regata Sevilla - Betis cumple 65 años con la vista puesta en el 8 de noviembre

La embarcación del Betis, pasando por el Puente de Triana
La 59ª Regata Sevilla-Betis presenta novedades. A dos semanas para la celebración de la clásica del remo hispalense, que el 8 de noviembre volverá a enfrentar en embarcaciones de ocho con timonel a los dos principales clubes de fútbol de la ciudad, este ... martes se ha dado a conocer el cambio de ubicación de la llegada a la Torre del Oro en detrimento del Muelle de las Delicias.

