El Insolac Caja 87 abrocha la fase regular con un inoportuno pinchazo (69-74)

Lejos de la mejor versión que se le ha conocido esta temporada, el Insolac Caja 87 concluyó la temporada regular de la Segunda FEB, compuesta por 26 jornadas, con un nuevo borrón en casa, el segundo consecutivo. Si hace tres jornadas se vio sorprendido por La Salud Archena, esta vez acabó superado por el Udea Algeciras, que tenía que ganar y esperar además resultados favorables de terceros equipos implicados en la zona baja para salvar la categoría. Hicieron sus deberes los gibraltareños, pero no se cumplió la segunda de las variables y su triunfo en San Pablo, muy meritorio, resultó del todo estéril y terminaron descendiendo.

Desde el principio del partido se percibió que el Caja 87 no carburaba como se precisaba ante un rival que se jugaba muchísimo y hasta el último cuarto, con una diferencia en contra ya de 14 puntos, no reaccionó de verdad el conjunto de Eloy Ramírez, mas lo hizo a contrarreloj y no le alcanzó para que cristalizase la remontada. Los sevillanos, clasificados para el play off de ascenso desde la pasada jornada, acaban séptimos del Grupo Oeste con 14 triunfos y se medirán en octavos de final, en una eliminatoria a dos partidos con el de vuelta fuera de casa, contra el Fibwi Palma, tercero del Este con un total de 17 victorias.

Definitivamente, el Algeciras comenzó más entonado. Jugó con cuatro hombres abiertos, compartiendo el balón, atacando el rebote ofensivo y abusando del triple. De haber tenido más acierto en el lanzamiento exterior (gozó de muchos tiros cómodos), habría puesto ya en un serio aprieto al conjunto sevillano, que se vio sorprendido de salida por un equipo al límite de la supervivencia en la categoría que la pasada jornada batió al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, líder del grupo. Bertain ponía al Caja 87 por delante mientras el Algeciras fiaba cada ataque a su errático lanzamiento exterior. El mejor de los gibraltareños era Jankovic, pívot de fundamentos, visión de pase e imán para el rebote. Egea, de tres, y un dos más uno de Corraliza tras pérdida verdirroja le daban la máxima ventaja a los gaditanos (14-20) en un primer cuarto de muñecas encogidas por parte del Caja 87... con la excepción de Bertain, su mayor y real amenaza (19-22).

Sobrevolaba la sensación de que el Caja 87 no había arrancado todos sus motores. Su margen de mejora era amplio, muy amplio, así en defensa como en ataque. Egea ejerció de perfecto zapador sobre Franch y el segundo cuarto avanzaba con el Caja en el mismo punto, enredado, muy atascado, sin ritmo anotador y presa de la tela de araña del Algeciras. Tenía claro su plan de partido. Corraliza se fabricaba un canastón (22-28) y Latorre castigaba en el poste bajo en el dos por dos con Serrano (24-28). Más de cinco minutos le costó al Caja 87 anotar su primera canasta en jugada en el segundo parcial. Malas sensaciones que empeoraron cuando entre Berni García, Chuso González y Adom abrieron brecha (24-35). A un triple de Bilalovic respondió Álex Rodríguez (27-38) y entonces el Caja 87 se puso en las manos de Bertain para tratar de minimizar daños al descanso. Siete puntos seguidos del estadounidense, quince en total para él, dejaron el 34-42 al receso.

Siempre Bertain

Al regreso, Bertain seguía en ignición, tirando del carro de su equipo, pero también Jankovic del suyo. El estadounidense se mostraba letal en el tiro exterior mientras el serbio del Algeciras imponía su ley en los tableros. Uno y otro necesitaban socios, aliados, especialmente el cajista, que aumentó su nivel de agresividad defensiva en pos de la remontada. Dedovic lijaba la desventaja (47-50), pero su equipo no dejaba de hacer la goma y el Algeciras se marchó de nuevo once arriba tras encajar en el peor momento un 0-8 de parcial fabricado entre Corraliza, Cecilia y Alejandro Rodríguez (47-58). Ni tenía el Caja 87 continuidad en su juego ni hallaba, Bertain aparte como único factor diferencial y clavo ardiendo al que agarrarse, más afluentes. A falta de un minuto para el cierre del tercer cuarto, problema técnico: apagón de los marcadores y tiempo extra para que los cajistas, en torno a Eloy Ramírez, armasen un plan para darle la vuelta a un partido que se les estaba torciendo en exceso. Arreglada la incidencia, todo quedó como estaba, con los verdirrojos once abajo y obligados a la heroica en el último cuarto.

Insolac Caja 87 - Damex UDEA Algeciras Ficha técnica Insolac Caja 87 (19+15+13+22): Franch (6), Bertain (21), Bilalovic (12), Dedovic (12), Miladinovic (2) -quinteto inicial-; Serrano (4), Santos (-), Romero (-), Herrera (5), Bulatovic (-), Latorre (5), Baoko (2).

Damex UDEA Algeciras (22+20+16+16): Bernardo García (5), Adom (4), Cecilia (9), Alejandro Rodríguez (18), Jankovic (13) -quinteto inicial-; Corraliza (12), Ikepze (6), Thiam (2), Albadalejo (2), Egea (3).

Árbitros e incidencias: Piñeiro Amondaray y Fernández García. Jornada 26ª del Grupo Oeste de la Segunda FEB. Palacio de los Deportes San Pablo.

Buscando un imposible

No había superado los 50 puntos en 30 minutos de juego entre sus deméritos y los méritos de los gibraltareños. Hasta los 14, tras canasta de Corraliza, se disparó el Algeciras (50-64), que tenía contra las cuerdas al Caja 87 a falta de siete minutos. Eloy Ramírez removía y removía el banquillo buscando soluciones. Franch, multiplicándose, sumaba tantas asistencias como rebotes (cinco) y el equipo no paraba de trabajar tratando de hallar ese punto de inflexión que le permitiera meterse de lleno en la lucha por la victoria. De tanto insistir, cuadró la fórmula. Lo consiguió Dedovic, vía triple, con la sexta asistencia de Franch, crupier verdirrojo (57-64). Un 7-0 que apremió el tiempo muerto del Algeciras.

Quedaban cinco minutos y San Pablo apretaba. Más ruido y presión para el adversario. Bilalovic, también desde el arco perimetral, rubricaba el 10-0 que a 4.33 del cierre cambiaba radicalmente el escenario del encuentro. Alejandro Rodríguez aplacaba el temporal para su equipo en plena rebelión verdirroja. Bilalovic apareció entonces para liderar el ataque, enriquecerlo y dotarlo aún de más argumentos (66-67). La reacción sevillana era de lo más meritoria. A falta de 26 segundos, 68-70 y ataque para el Algeciras, que ampliaba por medio de Cecilia (68-72). Restaban 18 segundos y Herrera estuvo a punto de sellar un dos más uno, pero en lugar de eso se dejó un tiro libre por el camino y Cecilia abrochó la victoria algecireña.