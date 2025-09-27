El renovado Cajasol Real Ciencias arranca en el feudo del Silicius Alcobendas la temporada 2025-26

El Cajasol Real Ciencias arranca este domingo una nueva temporada en la División de Honor visitando al Silicius Alcobendas Rugby en Las Terrazas. El encuentro se disputará a las 12:30 horas y será dirigido por el Sr. Ibisate. El choque en La Moraleja será el primer partido oficial del proyecto encabezado por Tomás Carrió desde el banquillo. El internacional argentino, que se estrena como entrenador principal tras cerrar una brillante carrera como jugador, ha liderado una pretemporada intensa en la que se ha buscado asentar las bases de un estilo de juego reconocible: alegre en ataque, dinámico en las transiciones y sólido en defensa.

La plantilla llega con novedades importantes. Hasta nueve fichajes se han incorporado al grupo este verano, junto con el paso adelante de varios jugadores de la cantera que se han ganado un sitio en la dinámica del primer equipo. La apuesta por el talento joven y la experiencia de los veteranos se mezclan en un grupo que aspira a crecer semana a semana ofreciendo el juego valiente y atractivo que caracteriza al club.

Silicius Alcobendas Rugby es uno de los equipos más competitivos de la División de Honor. Con un bloque equilibrado y un juego muy ordenado, los madrileños suelen crecerse en su feudo, donde ponen las cosas difíciles a los rivales. Se espera un encuentro de alto ritmo, en el que los científicos deberán combinar intensidad defensiva con eficacia en ataque para neutralizar el poderío local.

En la previa, Tomás Carrió valoraba cómo afrontaba el equipo al inicio de la competición: «Llegamos de buena manera después de una pretemporada intensa creando una identidad y un equipo nuevo que el domingo se verá plasmado en Las Terrazas a la que vamos con muchas ganas, ilusión y bastante claridad de lo que queremos hacer». Así analizaba al primer rival del curso: «Alcobendas es un equipo duro, tiene una buena base, mantiene el staff y eso le da solidez. Tiene buenas individualidades y un juego colectivo bastante aceitado. Tenemos que estar atentos, sólidos en las formaciones fijas, jugar en campo rival y a partir de ahí seguramente se presentarán opciones», comentaba el técnico científico.

El vestuario del Cajasol Real Ciencias ya tiene líderes para la nueva temporada.

Jaime Borondo y Tomás Lamboglia han sido elegidos como capitanes del primer equipo para la campaña 2025/26 en DH.https://t.co/tL0RTZKjIZ#empujaciencias pic.twitter.com/UnkwZAjZby — Cajasol Real Ciencias Sevilla (@rugbyciencias) September 24, 2025

El sub 18 Pablo Sánchez, entre los 22 convocados

En la lista de los que viajarán este sábado a Madrid hay que resaltar la presencia del internacional sub 18 Pablo Sánchez, que con tan solo 17 años debutará en la máxima categoría. En su quinta temporada en el club, Pablo continúa creciendo con paso firme, convirtiéndose en un ejemplo del trabajo de la cantera y su futuro prometedor. Los 22 restantes son: Augusto Ledesma, Juan Carlos Sánchez, Óscar Sánchez, Nahuel Yañez, Marcelo Marina, Matías Galiano, Manolo Bobo, Franco López, Daniel Stöhr, Jay Davis, Jaime Borondo, Fernando Pericet, Talla Samb, Miguel Reina, Manuel Vázquez, Julián Izaguirre, Tomás Lamboglia, Mario Vallejo, Antonio García, Pedro Oltra, Fernando Luna y Agustín Galiano.

Más temas:

Rugby

Alcobendas