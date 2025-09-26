La Fundación Cajasol celebra su apuesta por el deporte sevillano

El patio de la Fundación Cajasol ha acogido este viernes a los presidentes, el equipo técnico y una representación de los jugadores y jugadoras de los clubes que llevarán el nombre de la entidad sin ánimo de lucro a todas las pistas de juego. El presidente de la Fundación, Antonio Pulido, ha recibido a los cuatro clubes de la ciudad que patrocinará en esta temporada 2025-26: el Cajasol Sevilla Proin (balonmano), el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino, el Fundación Cajasol Andalucía (voleibol) y el Cajasol Real Ciencias Sevilla (rugby).

Con este acto, la Fundación Cajasol ha celebrado su apuesta decidida por el deporte abriéndole las puertas de la entidad para que todos los jugadores que conforman los clubes conozcan y formen parte de lo que la Fundación Cajasol lleva a cabo. Antonio Pulido ha transmitido el compromiso con todos los integrantes de los diferentes clubes y ha explicado el propósito y la razón de ser de este apoyo ofrecido a los clubes sevillanos: «Creemos firmemente en el deporte como herramienta de transformación social, integración y desarrollo, especialmente entre los más jóvenes. Con esta nueva apuesta que llevamos a cabo, los clubes afrontaréis una nueva etapa, marcada por el compromiso, el crecimiento y la consolidación de proyectos deportivos que trasciende lo puramente competitivo, apostando por la inclusión, la igualdad y la excelencia».

«No sólo queremos estar cuando se gana»

Según explica la Fundación Cajasol, este respaldo institucional «refuerza el compromiso de la entidad con el talento local y con el impulso de iniciativas que contribuyan al progreso de la comunidad». De este modo lo ha explicado Pulido: «No venimos sólo a poner un nombre en una camiseta. Venimos a caminar junto a vosotros, hombro con hombro, en esta nueva etapa que hoy comienza. Apoyar a los clubes es apostar por nuestra gente, por nuestro talento, por nuestros jóvenes, por el futuro de nuestra tierra». Pulido, además, destacó que «esta alianza no es sólo entre la Fundación y los clubes, es entre instituciones, deportistas, entrenadores, familias y comunidad«. »No solo queremos estar cuando se gana -subrayó-. Queremos estar siempre: en la formación, en los entrenamientos, en las iniciativas sociales, en la grada, en el corazón de cada proyecto», destacó.