El Real Ciencias Rugby y la Fundación Cajasol unen sus caminos para promover el deporte como «motor de transformación social»

La Fundación Cajasol y el Real Ciencias Rugby Club, con más de 50 años de historia, han suscrito un nuevo convenio de colaboración que refuerza «una alianza estratégica basada en una visión compartida: el deporte como motor de transformación social y herramienta educativa fundamental», según ha anunciado la entidad sin ánimo de lucro en un comunicado en el que se precisa que el acuerdo ha sido firmado por Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Rafael Montserrat, presidente del Real Ciencias Rugby Club.

Como parte del citado convenio, y en el marco de esta colaboración, el primer equipo del Real Ciencias jugará esta próxima temporada bajo la denominación oficial Cajasol Real Ciencias Sevilla, integrando así la identidad de ambas entidades en un proyecto deportivo «que trasciende lo competitivo para convertirse en un vehículo de inclusión, igualdad de oportunidades y formación en valores».

Gracias a esta alianza, y según explica la nota emitida por Cajasol, «se pondrán en marcha nuevas iniciativas que combinan la actividad deportiva con programas de formación en valores, con especial atención a los colectivos más jóvenes», promoviéndose «un entorno inclusivo y accesible». Destacan ambas entidades que este nuevo acuerdo representa «un paso más en el camino compartido hacia una sociedad más equitativa, solidaria y comprometida, con el deporte como herramienta fundamental para la integración y el desarrollo personal».