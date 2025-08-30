El BM Proin Sevilla roza la hazaña en la final de la Copa de Andalucía (24-22)

Ante un rival de Liga Asobal, el Ángel Ximénez Puente Genil, el BM Proin Sevilla, que la próxima campaña competirá en la División de Honor Plata, cayó derrotado en la final de la XXX Copa de Andalucía celebrada este sábado en la localidad cordobesa aunque dando una buena imagen, especialmente en la segunda mitad, cuando el equipo de Víctor Montesinos corrigió los errores del primer tiempo, remó en defensa y carburó en ataque gracias sobre todo el aguijón del veterano hispano-ruso Tioumentsev, su principal fuente de alimentación. Sin descomponerse en ningún momento ni perder la fe, el Proin Sevilla llevó a su rival, al que le había ganado la final de 2024, hasta el límite, pero los cordobeses resistieron en un emocionante epílogo de partido y se apuntaron su décima corona regional.

Tras un buen descorche de la final por parte del Proin, vistiendo de verdinegro para la ocasión, no fue hasta el minuto 11 cuando se pusieron los locales por delante. Porque del 1-3 se pasó al 5-4 con el Puente Genil machacando a los sevillanos, vendidos, al contragolpe. Robo, un pase y tiro; robo, un pase y tiro, así era la secuencia que se repetía del ataque cordobés y obligó al tiempo muerto de Montesinos para hacer las pertinentes correcciones. Kilian Ramírez, el meta canario, se agigantaba en la portería hispalense, pero no podía hacer milagros.

Con la defensa formada, el Proin Sevilla se protegía mucho mejor, pero también su rival y no era precisamente sencillo hallar los caminos hacia la portería pontana. A David Estepa le mostraron la roja por una violenta acción sobre el visitante Javi Castilla, que se marchó sangrando de la boca al vestuario. David Martínez cortaba la sequía anotadora del Proin Sevilla, al que le costaba trasladar la pelota a sus extremos. Mérito de la defensa del Ángel Ximénez, que elevaba el 8-5 en otra contra y, luego, el 11-6.

Eran los peores momentos del Proin, agujereado en defensa, y en ataque, frenado por las intervenciones del meta local, Elcio Carvalho. Un auténtico muro. Se despeñaba el invitado (12-6) a cinco minutos del descanso. El serbio Djukic, por un codazo en la cara, vio también la roja, como Estepa, y el Puente Genil se quedaba con dos elementos menos para el resto del partido. Moguel cortaba el serial cordobés (13-7) y Carvalho se lucía en la acción que le ponía el broche al primer periodo.

Desequilibrante Tioumentsev

El meta caboverdiano iba camino del MVP y Tioumentsev, que fue de más a menos en la primera mitad, tiraba del carro del Proin y firmaba los dos primeros tantos de su equipo tras el receso (14-9), pero la desventaja sevillana se disparaba (17-10) y Víctor Montesinos pedía tiempo muerto con el fin de desatascar a su equipo. Porque, más allá de Tioumentsev, a un nivel excelente en la generación y la ejecución, le faltaban más vías al equipo para atacar a una defensa de nivel Asobal.

Con el ruso acaparando el juego, el Proin Sevilla se metía en el partido gracias a parcial de 0-3 (17-13). Se afanaba el equipo para seguir vivo y hacer dudar al Ángel Ximénez evitando que la final se rompiera. A menos de quince minutos para el cierre, objetivo conseguido (19-15). No estaba todo dicho, pero el Proin tendría que hilar muy fino minimizando al máximo sus errores y echando los candados defensivos. Tioumentsev agitaba aún más el choque con otro latigazo exterior con su derecha (20-17) y Raúl Morales se sumaba anotando con la izquierda (21-18). Incluso tuvo pelota el Proin para ponerse ya a dos.

Tres aciertos consecutivos desde siete metros colocaron el 22-21 en los mejores momentos del Proin, que se había hecho con los mandos del encuentro, firme en defensa y fluido en ataque, efervescente y convencido de que podía revalidar el título. Tenía mucho mérito su remontada y quedaban menos de cinco minutos para el final. Con Tioumentsev marcado por Serrano y ajeno a la jugada, Montoro apretaba aún más (23-22) y el Ángel Ximénez temblaba. Erraba Bernabéu desde los siete metros, pero luego se resarcía robando y anotando un gol psicológico y decisivo (24-22) que le daba la décima Copa de Andalucía al club pontano.