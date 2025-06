El sevillano Antonio Serradilla, campeón de Europa de balonmano con el SC Magdeburg

El deporte profesional está plagado de historias de superación y una de ellas, verdaderamente emotiva, la ha protagonizado este fin de semana el sevillano Antonio Serradilla Cuenca al proclamarse en Colonia campeón de la Champions de balonmano con el SC Magdeburg, uno de los clubes punteros no sólo de Alemania sino también, como ha vuelto a demostrarse en tierras germanas, del mundo. El Magdeburg, plantel de muchos quilates repleto de internacionales daneses, alemanes, suecos o islandeses, tiene en sus filas a dos españoles de mucho nivel: el guardameta Sergey Hernández y el lateral izquierdo Antonio Serradilla, espigado zaguero de 1,98 metros, 95 kilos y 26 años que cumple su primera temporada en el potente club alemán tras pasar año y medio jugando en Noruega.

Hasta alcanzar la gloria de Colonia, Serradilla ha tenido que pelear mucho y, sobre todo, reponerse de una situación de lo más traumática que tuvo que afrontar justo cuando su carrera, en el raíl de los éxitos y en progresión continua desde que diera el salto a la Liga Asobal procedente del Balonmano Montequinto, comenzaba a despegar. No hay que olvidar que destacó sobremanera en las categorías inferiores de la selección (fue plata mundial sub 19 en 2017) y que fue convocado por el equipo absoluto de los Hispanos siendo aún júnior. Su vida, sin embargo, dio un giro de 180 grados en 2021 cuando le detectaron un tumor ocular, en concreto un melanoma de coroides en el ojo derecho debajo la retina. Estaba jugando en Logroño, donde pasó tres temporadas, después de militar dos en Guadalajara, el equipo con el que debutó en la máxima categoría del balonmano patrio.

Planteadas por los doctores las posibles soluciones para combatir la enfermedad, él optó por que le extirparan el ojo. De aquel durísimo varapalo salió adelante con coraje, determinación y el apoyo de toda la gente que lo quiere. La rehabilitación no fue sencilla, pero a los cinco meses del diagnóstico, el sevillano regresaba a las pistas empujado por su pasión por el balonmano y para demostrarse que podía ser el mismo de siempre. Obviamente, ha tenido que adaptar su juego. Compite con prótesis y gafas para protegerse el ojo izquierdo. Ha perdido visión periférica pero no profundidad y ha tenido que reformularse, anticipándose a las jugadas y los rivales para esquivar los golpes. Que su nivel no ha mermado se ha corroborado este fin de semana, completando una gran Final Four en Colonia.

Christian O'Sullivan levanta el trofeo de campeón de la Champions League, con Antonio Serradilla a su izquierda REUTERS

Una oportunidad irrenunciable

De Logroño emigró, como hacen tantos jugadores españoles de balonmano, para curtirse, probar nuevas aventuras en equipos o ligas más competitivas y, de paso, aprender idiomas. Primero estuvo en el Elverum noruego, club referencia del país escandinavo, jugando la Champions League en la campaña 2022-23 y la European League en la 2023-24. Pero el pasado verano le llegó la oportunidad de competir en Alemania, nada menos que en el SC Magdeburg, que antes de esta corona ya había sido campeón de Europa en 1978, 1981, 2002 y 2023. Además, acredita trece títulos ligueros. La oportunidad que se le presentaba era inigualable y bien que la está disfrutando en una campaña que ha sido de ensueño.

Le quedaba contrato con el conjunto noruego, pero la oferta procedente de Magdeburgo no podía rechazarla. Un tren como ese no aparece todos los días por delante. Y hay que subirse. En la Bundesliga, en 34 partidos, el sevillano ha anotado 13 goles con un acierto en el lanzamiento del 50%, amén de haber dado 20 asistencias. Y en la Champions League, donde el Magdeburg ha disputado un total de 19 partidos hasta llegar a la final con el Füchse Berlín, ha marcado tres goles, uno hoy, aunque terminó expulsado. Su actuación, no obstante, ha sido sobresaliente conteniendo a la ofensiva berlinesa.

Entrenado por el alemán Bennet Wiegert, el Magdeburg se impuso el sábado en las semifinales de la Final Four al Barcelona por un gol (30-31), en un partido apretadísimo y de doloroso desenlace para un conjunto azulgrana; y en la final de este domingo, mucho menos apurada, ha dominado casi en todo momento para proclamarse mejor equipo del Continente, revalidando así el título de 2023. Un día inolvidable para Serradilla, que nunca se ha dejado vencer, ha creído en sí mismo, ha cumplido un sueño en Alemania y se ha ganado el derecho, por los méritos contraídos, a cumplir otro: su regreso a la selección.