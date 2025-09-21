Jaime Canalejo y Javier García avanzan a las semifinales del Mundial de China en el dos sin timonel

Jaime Canalejo y Javier García Ordóñez, los sevillanos del doble sin timonel español, ya están en las semifinales del Mundial de remo que se está celebrando en Shanghai tras imponerse en su serie en la madrugada de este domingo con un tiempo de 6 minutos, 21 segundos y 19 centésimas. En un apretado final de regata con el barco sueco (Richter-Nerud) y el británicos (Vogel-Geffen), los remeros del Club Náutico Sevilla se adjudicaron la primera plaza, con los escandinavos parando el crono en 6:21.60 y los británicos, en 6:21.88. Igualdad máxima.

Canalejo y García, que están entre los candidatos a los metales y ya fueron medalla de bronce en el Europeo de este año, cubrieron los primeros 500 metros en 1:33.84; los 1.000, en 3:10.72; y los 1.500, en 4:47.74. Como suele ser habitual en ellos, fueron de menos a más, remontando desde la tercera posición del primer parcial, entonces con los británicos y los suecos por delante, hasta hacerse con una victoria que recarga su combustible anímico con vistas a las semifinales.

Su 6:21.19 fue el sexto mejor tiempo de todas las series eliminatorias. Eran cuatro y picaban el billete los tres primeros de cada una de ellas. En la segunda lo hicieron Rumanía, Irlanda y Dinamarca; en la tercera, Francia, Suiza y Países Bajos; y en la cuarta, Nueza Zelanda, Sudáfrica y Lituania.

Este martes, a por la final

Canalejo y García Ordóñez buscarán el pase a la final en la madrugada de este martes (4.57, hora española) midiéndose en su semifinal con Dinamarca, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Países Bajos. En la otra manga competirán Lituania, Suecia, Francia, Rumanía, Suiza y Gran Bretaña.

En Campeonatos del Mundo, desde que los sevillanos comparten el dos sin timonel han sido sextos en 2018, quintos en 2019, medalla de plata en 2022 y primeros de la Final B en 2023. A finales de mayo de este año, en el Campeonato de Europa celebrado en Plovdiv, se adjudicaron la medalla de bronce en una reñida final que se llevó el barco rumano de Florin Arteni y Florin Sorin, con los italianos Di Colandrea y Codato en segunda posición.

El M4x clasifica por tiempo a las semifinales del Mundial de Remo de Shanghai 2025 con la tripulación compuesta por Igor Teixidor, Jordi Jofre, Gonzalo García y Caetano Horta.

Terceros de su serie

Por otra parte, el cuatro scull del remero del Real Círculo de Labradores Gonzalo García también se clasificó para las semifinales de su categoría tras ser tercero en su eliminatoria (5:40.84) y entrar por tiempos. Primeros fueron los italianos (5:38.09) y, segundos, los ucranianos (5:40.41). España peleará por la clasificación para la final A este martes (5.20, hora española) en una serie con China, Polonia, Gran Bretaña, Alemania y República Checa de contendientes. Caetano Horta, Igor Teixidor y Jordi Jofre son los otros tres integrantes del bote español.