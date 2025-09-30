Eloy Ramírez, destituido como técnico del Insolac Caja 87 a falta de cinco días para el comienzo liguero

Terremoto en el Insolac Caja 87. A falta de cinco días para el arranque liguero, que en el caso del conjunto verdirrojo será este domingo en el Palacio de los Deportes San Pablo contra el Círculo Gijón Baloncesto (12.30 horas), el club sevillano ha tomado una decisión muy arriesgada con el despido de Eloy Ramírez, técnico de la primera plantilla y uno de los pilares del proyecto para la temporada 2025-26. La noticia, avanzada por Diario de Sevilla y confirmada por este periódico, ha causado mucho revuelo en el club y su afición, en todo el entorno de la institución, por lo que supone prescindir de la figura del entrenador en la semana previa al comienzo de la Segunda FEB y después de una temporada, la pasada, en la que el aterrizaje de Eloy fue clave para el resurgir del equipo.

Con el utrerano a los mandos no sólo remontó el vuelo saliendo de la zona de descenso, sino que acabó clasificado para las eliminatorias de ascenso. Un hito histórico considerando que el club hispalense estaba recién fundado. Aquella eliminatoria con el Fibwi Palma, que finalmente ascendió a Primera FEB, dejó un sabor muy amargo, es verdad. Porque el Caja 87 desperdició una ventaja de 29 puntos lograda en San Pablo cayendo por 37 en la vuelta. Nadie esperaba esa hecatombe. Una herida abierta que parecía cerrada hasta el punto que a Eloy se le renovó el contrato, siendo su continuidad la primera piedra del proyecto 2025-26.

A falta de las explicaciones públicas de los dirigentes, que llegarán, todo apunta a que la pretemporada del equipo no ha convencido a la dirigencia. Las sensaciones no han sido buenas y al parecer no habrían casado con esa ambición que está pregonando el club. No ha jugado bien el equipo, cierto, ni en Morón ni en Córdoba en los dos primeros partidos de la Copa de España lo hizo, pero también es verdad que estaba de rodaje, en plena pretemporada, sin olvidar que el técnico utrerano no ha podido contar con dos piezas básicas para la estructura del equipo como Bilalovic y Okafor. Un perimetral y un ala-pívot que deben aportarle al grupo mucho nivel físico. Dos bajas clave, un doble hándicap importante. El pasado domingo, contra el Jaén Paraíso Interior en San Pablo, se desquitó de esos dos reveses venciendo por 92-76 aunque esa victoria no le permitió alcanzar las eliminatorias de la Copa de España. Pasaban los primeros quince clasificados y el conjunto sevillano acabó decimosexto. Sí superó esa primera fase el CB Starlabs Morón, tercero con pleno de victorias en tres jornadas.

Desde el Insolac Caja 87 han elevado al máximo la ambición. Aspira «a lo máximo» esta temporada, como han venido remarcando sus dirigentes este verano, y esa expresión genérica se traduce en que el objetivo es el ascenso de categoría. Quiere salir de la Segunda FEB cuanto antes. Es obvio que la directiva no lo tenían claro con Eloy, figura importantísima en la estructura por los muchos méritos contraídos el pasado curso, y ha decidido cortar por lo sano prescindiendo de sus servicios. Habrá sustituto para el domingo. Sea quien sea el elegido, ya sabe el próximo inquilino del banquillo verdirrojo que cargará con una enorme presión y responsabilidad porque el Insolac Caja 87 ha asumido que debe tener un papel protagonista en el Grupo Oeste de la Segunda FEB. Con esa determinación se ha planificado. Serán los resultados los que juzguen si esta decisión, indiscutiblemente arriesgada y de lo más sorprendente, fue acertada o errónea. El tiempo, como siempre, dictará sentencia.

