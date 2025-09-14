El CB Morón se lleva el primer derbi de la temporada ante el Insolac Caja 87 (78-75)

El Insolac Caja 87 inauguró su temporada oficial visitando al Starlabs CB Morón en el Pabellón Alameda de la localidad sevillana, siendo el primer partido de su historia en la Copa España FEB. Ante la presencia de un centenar de aficionados cajistas desplazados al municipio hispalense, el partido supuso el primero de los tres envites que el ambos equipos disputarán en la fase de grupos de la competición.

El partido comenzó con un parcial inicial 7-0 del equipo local, cortado con un triple de Bertain que supusieron los primeros puntos de la temporada cajista. En unos primeros minutos de poca producción ofensiva de ambos conjuntos, sería Rafa Santos desde la dirección quién encontraría vías en ataque (11-7, m. 7). El cuarto concluiría con un 16-9 tras triple del moronense José Alberto Jiménez. Tenían los aruncitanos en ese momento el control de la situación y el marcador.

El segundo cuarto comenzaba con una marcha más del Caja 87. Además, un par de canastas en la pintura de Cecilia y Latorre apretarían el tanteo en apenas dos minutos. Un carretón de Bertain y una bandeja fácil de Djedovic dejaban un 0-8 inicial que le daba la vuelta al marcador. (16-17, m. 15). Entonces, el Morón se repuso del primer impulso verdirrojo con un Chabi Yo protagonista (27-24, m. 18). Al descanso se marchó el partido con un 32-31 luego de unos tiros libres de Zion Williams que dieron ligera ventaja a Morón al entretiempo.

El tercer cuarto daría inicio con un punto más de acierto por parte del equipo local de la mano de Javi Marín, respondiendo Dedovic en los cajistas (36-34 m. 24). Un atinado Chabi Yo en Morón hacía rascar rentas a los locales a mediados del periodo (41-34, m. 25) y el equipo cajista respondía a través de la producción de Jankovic y Dedovic (51-46, m. 28). El penúltimo parcial acabaría con un 55-53 y todo por decidir tras un último impulso cajista con la firma de Garvin Clarke.

CB Morón - Insolac Caja 87 Ficha técnica Starlabs CB Morón (16+16+23+23): Williams (15), J. Marín (3), Correia (7), Fernández (2), Jiménez (3) -cinco inicial-; Chabi Yo (16), Orlov (4), Herrera (2), Alo Marín (16), Burgos (10).

Insolac Caja 87 (9+22+22+22): Cecilia (9), Jankovic (9), Dedovic (15), Franch (10), Bertain (11) -cinco inicial-; Clarke (11), Santos (2), Romero (-), Vicente (-), Cebolla (2), Dibba (2), Latorre (4).

Parciales: 16-9, 16-22, 23-22, 23-22.

Incidencias: Primera jornada del Grupo B de la Copa de España. El partido comenzó con quince minutos de retraso por la rotura de una canasta en el calentamiento.

El último periodo daría comienzo con los verdirrojos recuperando la ventaja tras una canasta de Cecilia y un buen hacer de Latorre bajo los aros (59-61 m. 34), pero el partido era frenético en ambos tableros, y tras dos triples seguidos de Josep Franch, los cajistas sumaban una +8 (62-70, m. 36). El Morón, sin embargo, no había dicho la última palabra, y aupado por un Burgos muy acertado desde fuera, se colocaba a uno a minuto y medio para el final (74-75 min 38).

Después de una canasta de Chabi Yo que ponía por delante al Morón, dos tiros libres de Alo Marín fueron el cerrojo a un encuentro muy igualado que se quedó en el Alameda tras un triple de Dedovic, sin suerte, que pudo forzar la prórroga (78-75).