La defensa de San Pablo es la más importante

Tres victorias en cuatro jornadas avalan por ahora el trabajo de Adrià Alonso al frente del Insolac Caja 87, que la pasada jornada superó con suma facilidad al Cáceres Patrimonio de la Humanidad a domicilio, dando un golpe en la mesa, y ... este domingo (12.30 horas), de vuelta a San Pablo, recibe la visita de un equipo recién creado, el CB Toledo, que marcha en la sexta posición de la tabla con un balance parejo: dos triunfos y dos derrotas. A falta de la visión de juego de Franch, que esta semana fue operado, y del talento dinamitador de Bertain en el tiro, bajas clave en el armazón del Caja 87, el equipo se está construyendo desde la fortaleza defensiva, de atrás hacia delante, como propuso Alonso en una de sus primeras comparecencias de prensa como técnico verdirrojo. Granítico en sus dominios, ningún rival le ha endilgado en este póquer de partidos más de 71 puntos y su media, de apenas 63 por encuentro, es la mejor no sólo del Grupo Oeste sino de toda la Segunda FEB. Ninguno de los otros 27 equipos mejoran en este apartado al Caja 87, cuyos rivales tan sólo han anotado el 23% de los triples intentados.

Por lo visto hasta la fecha, con todas las precauciones en los análisis a los que obliga esta pequeña muestra de apenas cuatro encuentros con el nuevo entrenador, este Insolac Caja 87 se mueve bien en partidos de contención anotadora, con las defensas acaparando protagonismo. Así fue también en Cáceres. Imponiendo firmeza en su tablero desarmó por completo al cuadro extremeño en la primera parte con ventajas que rondaron las tres decenas y un significativo y concluyente 21-42 al descanso que le permitió sestear y probar nuevas cosas al entrenador en el segundo periodo, sin que peligrara el triunfo en ningún momento, hasta el 52-68 final. Al Círculo Gijón, en la primera jornada, lo frenó en 63 puntos, al Clavijo en 66 y al Coto Córdoba, que se llevó la victoria en San Pablo, en 71.

Parámetros que mejorar

Repasando el roster del Caja 87 se puede pensar que tal vez el equipo podría jugar de otro modo, pero si se apuesta por esta fórmula en concreto y da resultados, no hay razón alguna para cambiarla, más allá de que la evolución del equipo no debe detenerse y siempre hay aspectos que pueden mejorarse, como la discretísima efectividad (26%) en el tiro exterior. Dedovic (13,5 puntos), Clarke (12,5) y Jankovic (11,5) son los máximos anotadores de un Caja 87 que, a diferencia de la pasada temporada, tiene más jerarquía en el juego interior, donde Jankovic se está erigiendo ya en referencia del equipo. Es lo que se desprende de su valoración (15,8 créditos), pero también de su aportación en los dos tableros. Con 5,3 capturas, es el segundo máximo reboteador del plantel tras Latorre y Dibba (6,8).

Pese al solvente y meritorio triunfo en Cáceres, el mal recuerdo del revés con el Coto Córdoba está aún fresco y el equipo querrá desquitarse y congraciarse de nuevo con su afición, a la que le debe una, aprovechando la visita de este Toledo que ha ganado dos de sus cuatro partidos. Y uno de ellos como visitante ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Dirigido por Sergio Vicente, tiene en sus filas a jugadores que ascendieron a Primera FEB y a expertos en la categoría como Fernando Sierra, Jorge Lafuente, Sergio Mendiola o el exverdirrojo Miguel Serrano.

Es una plantilla repleta de jugadores nacionales a excepción del portugués Tiago Teixeira (base), el combo estadounidense Josiah Johnson y el croata Vuk Stevanik. No debe confiarse el Caja 87 porque su rival ha comenzado muy bien la temporada y presenta registros estadísticos notables, como su media anotadora (85 puntos) o su promedio de asistencias (23). Víctor Moreno y Sergio Mendiola, con 16,5 y 13,3 puntos de media respectivamente, lideran al conjunto toledano. Diz Felipe y Fuentes Magarzo dirigirán este choque en San Pablo que podrá verse en directo, como todos los de la Segunda FEB, por la app LaLiga Plus.

🛡️ Milos Jankovic es el 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐦𝐚́𝐬 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐨 del mes de octubre junto a @MontepioCond.



El serbio con su trabajo debajo del aro, su fortaleza al rebote y sus puntos ha sido clave para el desarrollo del equipo este mes.



¡Enhorabuena, Milos! ❤️💚 pic.twitter.com/TpZabpvuUk — Insolac Caja 87 Basket (@caja87basket) October 31, 2025

El Círculo Gijón visita el pabellón Alameda

Con un balance de dos triunfos y dos derrotas en cuatro jornadas, el CB Starlabs Morón disputará este sábado (18.00, con arbitraje de Betanzos García y Almansa García), ante el Círculo Gijón Baloncesto, su tercer partido consecutivo en el pabellón Alameda tras los librados en la Copa de España contra el Coto Córdoba (91-82) y en la liga frente al UEMC Valladolid Baloncesto (88-89). Aunque dispusieron de sólidas ventajas, a los aruncitanos se les escapó la victoria ante los pucelanos por una mala gestión de los últimos minutos unida a la calidad de jugadores como Isern y Haney, decisivos. El Morón ya se ha medido a los tres equipos invictos del Grupo Oeste. Al Coto Córdoba lo venció por dos veces en el torneo copero, pero no ha podido con el Iraurgi ni tampoco con el Valladolid. La trilogía de partidos en casa la cierra con el Círculo Gijón, un recién ascendido que sólo ha ganado un partido y tiene como máximos anotadores a Tavin Pierre-Phillipe (18,3 puntos), Joey Reilly (15,5) y Guillem Arcos (12,8).

El Bosonit Unibasket visita San Pablo

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino afronta este sábado (19.00 horas) una nueva cita ante su afición en el Palacio de los Deportes San Pablo, donde recibirá al Bosonit Unibasket de Logroño en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de la Liga Femenina Challenge 2025-26.

El conjunto dirigido por Edu Pérez llega con el objetivo de dar continuidad a las buenas sensaciones tras la victoria lograda la pasada jornada en la pista del Sant Feliu (58-64), un triunfo que permitió al equipo situarse en la undécima posición de la tabla con un balance de dos victorias y tres derrotas (2-3).

El Bosonit Unibasket aterriza en Sevilla ocupando la quinta plaza de la clasificación, con un balance positivo de tres victorias y dos derrotas (3-2). En su último compromiso, las riojanas se impusieron con claridad al Unicaja Mijas (77-49), demostrando su solidez y capacidad ofensiva.