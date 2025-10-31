Suscribete a
CAJA 87 - CB TOLEDO

La defensa de San Pablo es la más importante

SEGUNDA FEB - GRUPO OESTE

El conjunto verdirrojo, que suma tres triunfos en cuatro jornadas y encaja menos puntos que nadie en la categoría, recibe este domingo la visita del sexto de la tabla con la misión de volver a ganar ante su público

El Caja 87 se reincorpora al carril de las victorias por la vía rápida (52-68)

Mate a dos manos de Lamin Dibba ante el Círculo Gijón Baloncesto JUAN FLORES
Tres victorias en cuatro jornadas avalan por ahora el trabajo de Adrià Alonso al frente del Insolac Caja 87, que la pasada jornada superó con suma facilidad al Cáceres Patrimonio de la Humanidad a domicilio, dando un golpe en la mesa, y ... este domingo (12.30 horas), de vuelta a San Pablo, recibe la visita de un equipo recién creado, el CB Toledo, que marcha en la sexta posición de la tabla con un balance parejo: dos triunfos y dos derrotas. A falta de la visión de juego de Franch, que esta semana fue operado, y del talento dinamitador de Bertain en el tiro, bajas clave en el armazón del Caja 87, el equipo se está construyendo desde la fortaleza defensiva, de atrás hacia delante, como propuso Alonso en una de sus primeras comparecencias de prensa como técnico verdirrojo. Granítico en sus dominios, ningún rival le ha endilgado en este póquer de partidos más de 71 puntos y su media, de apenas 63 por encuentro, es la mejor no sólo del Grupo Oeste sino de toda la Segunda FEB. Ninguno de los otros 27 equipos mejoran en este apartado al Caja 87, cuyos rivales tan sólo han anotado el 23% de los triples intentados.

