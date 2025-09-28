El Cajasol Real Ciencias paga la factura de sus imprecisiones (51-27)

El Cajasol Real Ciencias cayó en su visita a Madrid en la primera jornada de la División de Honor 2025-26, al verse superado por el Silicius Alcobendas por 51–27. Un resultado abultado que, sin embargo, no refleja del todo lo visto sobre el césped, donde los sevillanos compitieron de tú a tú en muchos momentos y mostraron carácter hasta el final, pero pagaron caro los errores propios.

El inicio de la temporada enfrentaba a los científicos con uno de los bloques más sólidos de la categoría. Pese a firmar fases de buen juego ofensivo y conseguir conquistar la zona de marca granate hasta en cuatro ocasiones con un sobresaliente touch maul, las imprecisiones en momentos clave permitieron a los locales abrir diferencias en el marcador y manejar el ritmo del choque.

El primer tiempo fue igualado en cuanto a juego, con fases de dominio alterno y una buena actitud defensiva de los científicos. No obstante, los granates supieron aprovechar los errores cometidos por los nuestros. En el minuto 7, Kokuashvivli taponó una patada de Miguel Reina sobre la línea de 22 que recogió Santiago López para escapar en solitario y posar bajo palos. Transformó el hoy acertadísimo Cittadini. Siete minutos después, en el 14, de nuevo Cittadini aprovechó la indisciplina visitante para sumar un puntapié de castigo. Respondieron los científicos en el minuto 26 con el arma que han exhibido de manera tan brillante, el touch maul, posando Marina el primer ensayo de la temporada.

De nuevo un error en los sevillanos propició que Cittadini interceptara un pase sobre la línea divisoria escapando en solitario para posar bajo palos. El Cajasol Real Ciencias continuó el guion que tenía establecido y de nuevo conquistó la zona de marca rival en una touch maul que definió Jay Davis. Cittadini, en el minuto 35, sumaba tres nuevos puntos estableciendo el 20-15 con el que los jugadores pasaron por vestuarios. Quedaba la sensación de que el resultado no reflejaba el juego visto. Los madrileños supieron aprovechar muy bien los errores sevillanos, que además no tuvieron acierto para sumar en los pateos a palos.

En la segunda mitad, el guion se repitió. Los científicos mantuvieron ambición por el partido pero las imprecisiones en momentos clave volvieron a penalizarlos, permitiendo que locales ampliaran la diferencia en el marcador. Pese a ello, el Ciencias no bajó los brazos y logró sumar dos ensayos más de Juan Carlos Sánchez, ambos tras brillantes ejecuciones de touch maul que pusieron de manifiesto el potencial de la delantera sevillana.

Silicius Alcobendas - Cajasol Real Ciencias Ficha técnica Silicius Alcobendas (51): Aranda, Vidal, Zivani, Gougy, Strelczuk, Rodríguez, Suárez, Kokuashvili, Antem, Cittadini, Rosales, Michiels, López, Ponce y De La Pisa. También jugaron: Perez R, Pérez M, Hernández, Fauda, Carvajales, Hernando, De Vesa y Fernández.

Cajasol Real Ciencias (27): Augusto Ledesma, Marcelo Marina, Matías Galiano, Franco López, Dani Stöhr, Jaime Borondo, Fernando Pericet, Talla Samb, Miguel Reina, Tomás ÑLamboglia, Pablo Sánchez, Antonio García, Fernando Luna, Pedro Oltra y Agustín Galiano. También jugaron: Juan Carlos Sánchez, Nahuel Yáñez, Óscar Sánchez, Manolo Bobo, Jay Davis, Julian Izaguirre, Manuel Vázquez e Ignacio Moreno.

Árbitro e incidencias: Sr. Ibisate. Al descanso: 20-15. Partido de la primera jornada de la División de Honor 2025-26 disputado en mañana otoñal en Las Rozas.

Notas positivas

El partido deja también notas muy positivas para el futuro inmediato del club. Pablo Sánchez, Manuel Vázquez e Ignacio Moreno, jugadores formados en la cantera y que la pasada campaña militaban en la categoría M18, debutaron en la máxima competición nacional. Un hecho que refleja el trabajo de formación de la entidad y la confianza en el talento joven de la casa.

El Cajasol Real Ciencias descansa la próxima jornada y afrontará las próximas semanas con la mirada puesta en corregir errores y preparar del mejor modo posible el debut en la Cartuja, en la tercera jornada, frente a la UE Santboiana.

Placaje en el partido entre El Salvador y el Simón Verde Sport Cocos Sevilla M. G.

Dura derrota en Valladolid

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla viajaba a Valladolid para visitar al todopoderoso Colina Clinic El Salvador con varias bajas importantes y sólo 21 jugadoras. Las chamizas impusieron pronto su ritmo y poderío físico con un ensayo de paquete culminado por Matilda Toca y pocos minutos después con otra marca fruto del juego de delantera de Kiara Espósito. A los 15 minutos, la centro Amaia Erbina rompió la línea defensiva para anotar y pocos minutos más tarde ensayo de nuevo de Espósito para asegurar el punto bonus. Tuvieron las Cocos un par de acercamientos a la veintidós rival, si bien dos nuevos ensayos chamizos, de Isabel Sierra y Saray Avilés, dejaban bien a las claras el potencial del rival.

Tras el 38-0 al descanso, en la segunda mitad tardó bastante en moverse el marcador meced a la enorme labor defensiva de las verdinegras. En el minuto 58 llegó el segundo ensayo en la cuenta personal de la vasca Erbina. La primera línea Carla Méndez, la ala Tecla Masoko y las tres cuartos Toca y Erbina sumaron cuatro nuevos ensayos, todos transformados por la medio de melé Bingbing Vergara y que pusieron el 71-0 definitivo.

