El Ayuntamiento de Sevilla reclama al Grupo Hereda más de 100.000 euros

Continúa el tira y afloja entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Baloncesto Sevilla. Este jueves se ha conocido que el Consistorio hispalense le ha reclamado una cuantía superior a los 100.000 euros al club fundado en 1987 por el uso continuado ... de las instalaciones deportivas de San Pablo. De esta forma, el Instituto Municipal de Deportes (IMD), abrirá este viernes un expediente para el reconocimiento de esta deuda, que asciende a 116.428,24 euros. Parte de esa cantidad corresponde como débito al Grupo Hereda, que ha sido el gestor del club desde julio de 2024.

En este sentido, el Consejo de Gobierno del IMD incluirá en su orden del día de su reunión del viernes la incoación del expediente por una deuda que corresponde a los a los ejercicios presupuestarios de 2023 (20.789,49 euros), 2024 (61.221,20 euros) y 2025 (61.221,20 euros), según las tarifas públicas para el arrendamiento de diversos espacios en el Centro Deportivo San Pablo.

Proceso de liquidación

Esta situación se produce después de que se notificara la deuda al club, que es propiedad del abogado Pedro Fernández, el cual no ha reaccionado ante esta notificación y tras transcurrir los diez días hábiles del plazo de alegaciones. En caso de no saldar esta deuda, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales prevé un procedimiento de apremio sobre el patrimonio de la entidad, con un recargo del 20 por ciento de su importe y las costas que se devenguen.

Por otra parte, el Ayuntamiento también ha trasladado a Pedro Fernández la nueva ubicación del material inmovilizado de su propiedad que se acumulaba en el recinto de San Pablo (canastas, U Televisiva, túnel y material situado juntos a las taquillas), que no dejó usar a los otros dos clubes de baloncesto que juegan en San Pablo, el Insolac Caja 87 y al Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino.

El dirigente, que ha anunciado que el club está en proceso de liquidación, prevé vender este material para indemnizara los empleados, proveedores e instituciones púbicas. Según ha podido conocer este periódico, en la jornada de hoy se han retirado máquinas del gimnasio y mobiliario de las oficinas.

El Baloncesto Sevilla, bajo la denominación de Betis Baloncesto, consiguió el pasado 8 de junio el ascenso deportivo a la Liga Endesa pero finalmente no fue aceptada su inscripción por la ACB al cumplir con los requisitos establecidos para ello, tras lo que el club tampoco solicitó su participación en la Primera Federación. Como, además, las medidas cautelares interpuestas en un juzgado de Barcelona fueron denegadas, el club se quedó sin actividad y al borde de la liquidación.