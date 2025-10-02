Suscribete a
El Ayuntamiento de Sevilla reclama al Grupo Hereda más de 100.000 euros

El histórico club de baloncesto sevillano, ahora mismo sin actividad tras frustrarse su ascenso a la ACB, no ha abonado las cuotas de los tres últimos ejercicios por el uso continuado de la instalación de San Pablo

El inmovilizado del Baloncesto Sevilla sigue en San Pablo a la espera de que Pedro Fernández lo retire

Pedro Fernández, CEO del Grupo Hereda y presidente del Real Betis Baloncesto
Pedro Fernández, CEO del Grupo Hereda y presidente del Real Betis Baloncesto JUAN FLORES

Candela Vázquez y Sergio A. Ávila

Continúa el tira y afloja entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Baloncesto Sevilla. Este jueves se ha conocido que el Consistorio hispalense le ha reclamado una cuantía superior a los 100.000 euros al club fundado en 1987 por el uso continuado ... de las instalaciones deportivas de San Pablo. De esta forma, el Instituto Municipal de Deportes (IMD), abrirá este viernes un expediente para el reconocimiento de esta deuda, que asciende a 116.428,24 euros. Parte de esa cantidad corresponde como débito al Grupo Hereda, que ha sido el gestor del club desde julio de 2024.

