El Ayuntamiento de Sevilla reclama al Grupo Hereda más de 100.000 euros

En este sentido, el Consejo de Gobierno del IMD incluirá en su orden del día de su reunión del viernes la incoación del expediente por una deuda que corresponde a los a los ejercicios presupuestarios de 2023 (20.789,49 euros), 2024 (61.221,20 euros) y 2025 (61.221,20 euros), según las tarifas públicas para el arrendamiento de diversos espacios en el Centro Deportivo San Pablo.
Proceso de liquidación
Esta situación se produce después de que se notificara la deuda al club, que es propiedad del abogado Pedro Fernández, el cual no ha reaccionado ante esta notificación y tras transcurrir los diez días hábiles del plazo de alegaciones. En caso de no saldar esta deuda, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales prevé un procedimiento de apremio sobre el patrimonio de la entidad, con un recargo del 20 por ciento de su importe y las costas que se devenguen.
Por otra parte, el Ayuntamiento también ha trasladado a Pedro Fernández la nueva ubicación del material inmovilizado de su propiedad que se acumulaba en el recinto de San Pablo (canastas, U Televisiva, túnel y material situado juntos a las taquillas), que no dejó usar a los otros dos clubes de baloncesto que juegan en San Pablo, el Insolac Caja 87 y al Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino.
El dirigente, que ha anunciado que el club está en proceso de liquidación, prevé vender este material para indemnizara los empleados, proveedores e instituciones púbicas. Según ha podido conocer este periódico, en la jornada de hoy se han retirado máquinas del gimnasio y mobiliario de las oficinas.
El Baloncesto Sevilla, bajo la denominación de Betis Baloncesto, consiguió el pasado 8 de junio el ascenso deportivo a la Liga Endesa pero finalmente no fue aceptada su inscripción por la ACB al cumplir con los requisitos establecidos para ello, tras lo que el club tampoco solicitó su participación en la Primera Federación. Como, además, las medidas cautelares interpuestas en un juzgado de Barcelona fueron denegadas, el club se quedó sin actividad y al borde de la liquidación.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete