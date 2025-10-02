Adrià Alonso toma las riendas del banquillo del Insolac Caja 87

A pocos días del arranque liguero, cuando el foco debería centrarse en cómo vencer al Círculo Gijón Baloncesto este domingo en San Pablo (12.30), el Insolac Caja 87 de los hermanos Crespo ha dado un giro de timón tomando una decisión bastante impopular con el despido de Eloy Ramírez, el técnico que tanto le dio al equipo la pasada temporada, y su sustitución por Adrià Alonso, barcelonés de 42 años que sucede en el cargo al utrerano y cuya última experiencia data de la pasada campaña en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. La elección de Alonso, que estaba decidida desde el pasado martes, ha sido comunicado oficialmente en la noche de este jueves, minutos después de que los Crespo ofrecieran las explicaciones de los últimos acontecimientos en una asamblea con los socios del club.

Con el conjunto extremeño lideró el Grupo Oeste, gracias a un balance de 16 victorias y 10 derrotas en las 26 jornadas de la fase regular, sin que ese dominio de la conferencia se tradujera en el ascenso de categoría. Primero perdió la eliminatoria con el Palmer Basket Mallorca Palma desperdiciando en la vuelta la renta de nueve puntos adquirida en la ida; y ya en cuartos de final del play off, tampoco pudo con el Lobe Huesca La Magia a dos partidos, finalizando así tanto la temporada del equipo verdinegro como la aventura en Cáceres de Alonso. Sin equipo desde entonces, su perfil es el que más ha encajado a los hermanos Crespo para que reemplace en el cargo a Eloy Ramírez después de que ni los resultados ni las sensaciones del equipo en la pretemporada hayan convencido a la dirigencia.

Ya se nota la presión en el Insolac Caja 87, en puertas de una temporada clave. Sin el Baloncesto Sevilla operativo, todos los focos del baloncesto masculino sevillano se posan sobre este club de reciente creación que ha planificado esta temporada con la idea de estar arriba toda la campaña para ascender de categoría. Un objetivo de lo más ambicioso para el que los hermanos Crespo han elegido a otro capitán de la nave, Alonso en este caso. El barcelonés nacido en Martorell comenzó su carrera en el CB Cornellá y luego fue el entrenador del Joventut juvenil que perdió la final del Campeonato de España contra el Real Madrid de Luca Doncic.

Después ha pasado por el Club Esportiu San Nicolau, el Martorell, con el que asciende de EBA a Plata; el Vic, con el que repitió hito, subiendo a la tercera categoría; y el Benicarló, en el que permaneció tres temporadas y media salvándolo del descenso en la primera y dirigiéndolo en tres ocasiones hasta las eliminatorias de ascenso a Oro/Primera FEB. Finalizada su etapa en la localidad castellonense, se le abrieron entonces las puertas del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, al que no pudo llevar de vuelta hasta la segunda categoría nacional.

El club extremeño carga con una presión parecida al sevillano en tanto que son Cáceres y la capital hispalense dos plazas históricas del baloncesto español que no se pueden permitir el lujo de estar mucho tiempo en la Segunda FEB, tan lejos de la élite. Así que esa experiencia ya la tiene Alonso, al que se le encomienda el reto de subir. Esa empresa para la que fue elegido en junio Eloy Ramírez, renovación de contrato mediante, antes de que los tres partidos de la Copa de España reabrieran la herida abierta de la eliminatoria con el Fibwi Palma y provocasen un imprevisto terremoto en el club verdirrojo y su entorno en los días previos al debut liguero.

