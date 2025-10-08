Suscribete a
«Sin Seve no existiría yo»: Jon Rahm desembarca en el Open de Madrid

El Club de Campo acoge el gran torneo español, con el vasco y Sergio García como principales reclamos

Jon Rahm, durante la presentación del Open de España
Nuria Pombo

Arranca una nueva edición del Open de España en el Club de Campo Villa de Madrid y los focos del golf europeo se dirigen hacia la capital española. El torneo llega este año con un cartel de lujo, tanto nacional como internacional, y con ... un recorrido negro de Javier Arana hacia el que no escatiman sus elogios los profesionales. El propio Sergio García, que llevaba seis temporadas ausentándose de la cita nacional, ha sido el primero en piropear el campo: «Lo he visto mejor que nunca. Está muy bien cuidado y los cambios de estos años le han sentado fenomenal. En los entrenamientos me he sentido cómodo y, aunque he tomado notas y analizado las nuevas líneas de tiro, sigue siendo un diseño que me gusta mucho».

