Una rivalidad por fin oficial: España busca la final del primer Mundial ante la imponente Brasil

La selección española femenina de fútbol sala está viviendo un sueño al tiempo que escribe la historia en Filipinas. Allí, en la otra punta del mundo, está disputando por fin el primer Mundial oficial, un torneo por el que varias generaciones de deportistas ... han luchado de forma incansable, apretando para que la FIFA pusiese fin al agravio comparativo con los chicos, que desde 1989 acumulan ya 10 mundiales disputados. Y mientras lo goza, el equipo dirigido por Claudia Pina, está demostrando por qué es uno de los favoritos al título.

Las triples campeonas de Europa han superado con gran autoridad la fase de grupos y la primera de las eliminatorias, ante Marruecos. Pero este viernes en semifinales (13.30h, Teledeporte), como ya se preveía tras conocerse el resultado del sorteo para la cita en Manila, la cosa se complica. Enfrente estará Brasil, la que marca el paso en este deporte desde siempre. Invencible en los seis torneos oficiosos que precedieron a este primer Mundial de la FIFA, en el PhilSports Arena, es sin duda el rival a batir. Por su historia y por su exuberante plantilla, sobrada de competitividad y talento con jugadoras como Emilly Marcondes, Amandinha, Ana Luiza, Débora Vanin o Tampa.

Y por ambición también. Porque si España anhelaba competir en un Mundial para poner a prueba su hegemonía en el viejo continente, las brasileñas quieren que ese dominio mundial extraoficial, sobreentendido, quede registrado formalmente con la conquista de la primera Copa del Mundo oficial.

«No hemos venido a ver qué pasa»

España, que pese a las importantes bajas de última hora por las lesiones de Peque y Mayte Mateo ha rendido de forma excepcional en el torneo, tendrá en este choque con aroma de final anticipada su prueba más difícil.

«Creo que será un partido disputado, con momentos para los dos equipos. Tendremos momentos malos porque ellas estarán apretándonos mucho y al revés, nosotras tendremos momentos buenos y las apretaremos. Se va a definir por pequeños detalles, por la seguridad que tengamos, por la fuerza. Creo que será uno de los partidos más bonitos que se pueden ver», analizó en la previa Laura Córdoba, cierre de la selección española y MVP en dos de sus cuatro partidos.

Por su parte la seleccionadora, Claudia Pons, se mostró ambiciosa pese a la dificultad del choque: «Es una competición que llevamos preparando mucho tiempo. El objetivo era llegar a la final y a día de hoy creo que mentalmente sólo queremos ganar. No hemos venido a ver qué pasa, hemos venido a que pasen cosas». «Es importante seguir manteniendo la concentración, la confianza que nos ha llevado aquí e intentar estar con esa confianza para el partido», agregó.

Un cara a cara históricamente equilibrado

Hasta este viernes, Brasil y España, primera y segunda del ranking FIFA, se han enfrentado en catorce ocasiones. El balance es favorable a la 'canarinha', pero no de forma demasiado desproporcionada, pues a los nueve triunfos brasileños la selección española contrapone cinco victorias. Y a nivel de goles ambas suman 33, en una curiosa coincidencia.

Los últimos duelos fueron hace ya más de dos años, en marzo de 2023, en Calvià y Palma de Mallorca, con victorias brasileñas por 1-4 y 1-2. Para encontrar la última victoria española hay que echar la vista más atrás, a marzo de 2022 en Melilla, cuando ganaron las de Claudia Pons con dos goles de Ale de Paz y uno de Laura Córdoba.

Independientemente de lo que pase sobre la pista azul en esta final desubicada, ambas escuadras comenzarán a forjar por fin una rivalidad que hasta el momento solo había tenido carácter extraoficial, con la esperanza de que se asiente y alargue en el tiempo como ya sucedió hace muchos años en el fútbol sala masculino. En chicos España y Brasil se han repartido ocho de los diez títulos disputados, seis con color amarillo y dos rojo, y se han visto las caras hasta en cuatro finales y dos semifinales. ﻿Un guión que bien podría ser similar en categoría femenina.