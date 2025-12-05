Suscribete a
ABC Premium

Fútbol sala

Una rivalidad por fin oficial: España busca la final del primer Mundial ante la imponente Brasil

Mundial de Fútbol sala | Semifinales

Las dos primeras selecciones del ranking FIFA, se miden en semifinales por caprichos del sorteo. Una quedará fuera del partido por el título

España resuelve el pase a semifinales en un minuto y medio mágico

España y Brasil pelearán por el primer billete a la final del Mundial
España y Brasil pelearán por el primer billete a la final del Mundial ABC
Miguel Zarza

Miguel Zarza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La selección española femenina de fútbol sala está viviendo un sueño al tiempo que escribe la historia en Filipinas. Allí, en la otra punta del mundo, está disputando por fin el primer Mundial oficial, un torneo por el que varias generaciones de deportistas ... han luchado de forma incansable, apretando para que la FIFA pusiese fin al agravio comparativo con los chicos, que desde 1989 acumulan ya 10 mundiales disputados. Y mientras lo goza, el equipo dirigido por Claudia Pina, está demostrando por qué es uno de los favoritos al título.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app