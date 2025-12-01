Suscribete a
Fútbol sala

España resuelve el pase a semifinales en un minuto y medio mágico

MUndial de Filipinas | Cuartos de final

Tres goles de Irene Córdoba en el arranque del partido cimentan la clara victoria española sobre Marruecos (6-1)

«Este primer Mundial llega muy tarde y muy lejos, pero lo vamos a disfrutar y pelear»

Las jugadoras españolas celebran uno de sus goles a Marruecos
Las jugadoras españolas celebran uno de sus goles a Marruecos RFEF
Miguel Zarza

Miguel Zarza

La selección española femenina de fútbol sala cumplió los pronósticos y estará en las semifinales del primer Mundial oficial tras batir en cuartos a Marruecos (6-1). El equipo dirigido por Claudia Pons es uno de los favoritos al título y lo demostró en ... el primer partido a vida o muerte de la misma forma en que lo había hecho en la fase de grupos.

