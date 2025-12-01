España resuelve el pase a semifinales en un minuto y medio mágico

La selección española femenina de fútbol sala cumplió los pronósticos y estará en las semifinales del primer Mundial oficial tras batir en cuartos a Marruecos (6-1). El equipo dirigido por Claudia Pons es uno de los favoritos al título y lo demostró en ... el primer partido a vida o muerte de la misma forma en que lo había hecho en la fase de grupos.

Que las tricampeonas de Europa tenían ganas de empezar lo realmente serio del Mundial quedó demostrado en solo minuto y medio, con un inicio espectacular. España fue un vendaval casi desde el saque de centro que desbarató cualquier planteamiento que pudiera haber preparado Marruecos. A los 14 segundos abrió el marcador Irene Córdoba tras un gran pase de Irene Samper, en lo que pareció un desajuste defensivo de las africanas. Sin embargo, dos nuevos tantos de la jugadora del Navalcarnero, uno a los 29 segundos y otro en el 1'26'', dejaron patente que había más mérito español que demérito marroquí.

El historial de enfrentamientos entre ambas selecciones era muy favorable a España, con seis triunfos en seis amistosos, pero nadie había imaginado que el primer enfrentamiento oficial tuviera un arranque semejante.

Con ese fulminante 3-0 España bajó ligeramente el ritmo, pero aún así siguieron sucediéndose las ocasiones en la portería de Bentaleb. La superioridad española era tal que el técnico marroquí Adil Sayeh intentó cambiar la dinámica poniendo portera-jugadora en pista. Así llegó el gol de Laftah pasados los doce minutos, después de un rechace de Elena, que devolvía cierta vida al encuentro.

Marruecos se animó, pero siguió siendo España la que protagonizó las ocasiones más peligrosas, como un par de Vane Sotelo que no subieron al marcador por el buen hacer de la meta africana. Solo esa falta de acierto impidió que el marcador se moviera ya antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios otro gol tempranero, de nuevo de Irene Córdoba, sofocó cualquier intento de revuelta marroquí. A partir de ahí la segunda parte ya no tuvo más historia. Marruecos no dejó de intentarlo con portera-jugadora pero España se mantuvo muy firme en defensa e incluso amplió su ventaja con goles de Martita e Irene Samper.

«A semifinales llegamos con ganas y confianza»

«Son unos cuartos de final de un Mundial, aquí no hay nada fácil... pero sabíamos dónde queríamos llevar el partido», se congratuló Claudia Pons tras sonar la bocina. «Estamos muy contentas por el trabajo que estamos haciendo. Eran unos cuartos de un Mundial pero lo hemos sabido afrontar muy bien. A semifinales llegamos con ganas y con confianza, esto es España, somos intensas y luchadoras hasta el final», añadió Irene Córdoba, autora de cuatro goles.

Ya en semifinales, si se cumplen los pronósticos España podría encontrarse el viernes (13.30h) con Brasil en una auténtica final anticipada.