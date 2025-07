La primera gran decisión de Xabi: sentar a Gonzalo o ponerlo junto a Mbappé

Kylian Mbappé, por fin, está listo para comenzar como titular en el Mundial de Clubes. La gastroenteritis vírica que le mandó incluso una noche a un hospital de Palm Beach, le privó de jugar los tres partidos de la primera fase. Luego, en octavos, tuvo veinte minutos ante la Juventus y en cuartos, frente al Borussia, jugó casi media hora y marcó un golazo de chilena en el descuento. Contra el PSG, todo apunta a que estará en el once, lo que provocará la primera gran decisión de Xabi.

Con Gonzalo como futbolista revelación del torneo, y pichichi con cuatro goles (como Di María y Guirassy), sentar al canterano no va a ser una decisión sencilla. La lógica invita a pensar que la incluso de Kylian manda al chaval al banquillo y que Vinicius y Mbappé sean la pareja de ataque, pero Xabi ya ha demostrado en estas semanas que sus decisiones se alejan algunas veces de lo habitual. Ya sentó a Rodrygo para mantener a Gonzalo en el once, y está por ver qué hace una vez que Mbappé ya está para jugar.

Evidentemente, Kylian es el futbolista franquicia del proyecto y nadie pone en duda su presencia en el once, una vez que ya no tiene ningún problema físico y que está al cien por ciento, pero a lo mejor Xabi entiende que puede jugar junto a Gonzalo, y si fuera así tiene dos opciones. La primera, sentar a Vinicius, algo que también parece complicado, pero no imposible. Y, la segunda, poner a los tres en el once, tirando a Gonzalo a banda derecha, con Vini en la izquierda y Mbappé de '9'. El chaval ya ha demostrado que es mucho más que rematador. Se asocia a la perfección, es potente, genera espacios y es un trueno en la presión, y todo eso también lo puede hacer desde banda derecha.

Y si, finalmente, Xabi hace lo más 'fácil' y sienta a Gonzalo, también sabe que tiene en el banquillo a uno de los jugadores más en forma del campeonato, una solución para la segunda mitad de gran valor, sea cual sea el resultado.