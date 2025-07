La riqueza táctica y emocional de Xabi

El día uno de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, la pregunta del millón era cómo iba a jugar el equipo con el tolosarra. Ancelotti no había logrado dar con la tecla durante toda la temporada, el equipo estaba perdido tácticamente y urgía ... devolver las piezas a la casilla de salida para comenzar de cero: «Tengo claro cómo tenemos que jugar, pero no quiero una foto fija», dijo el día de su presentación.

Xabi solo ha tardado tres semanas y cuatro partidos en plasmar sobre el campo su credo y esta noche (22.00 en España, 16.00 en Nueva Jersey) tendrá su quinta oportunidad de mostrar su riqueza táctica. Duelo de cuartos de final ante un Borussia que conoce a la perfección Alonso tras tres años de servicio en Leverkusen.

La idea del tolosarra será mantener la línea de tres atrás con la que ya jugó los minutos finales contra Al-Hilal, los noventa frente al Salzburgo y 45 ante la Juventus. Y cuando no ha sido así, ha optado por una línea de cuatro. Dos propuestas que ha ido ejecutando según su respectiva lectura de los partidos y, hasta el momento, las ha clavado: «Es un entrenador de la nueva escuela», dicen en el club.

El Madrid ha ganado mucho con Ancelotti en el banquillo, y lo hizo al estilo Carletto, diferente registro del que maneja Alonso. Propio de la diferencia generacional entre ambos entrenadores. 23 años separan al de Reggiolo y al guipuzcoano, y es natural que entre ellos haya libros de estilo diferentes. Por eso, Ancelotti se ha rodeado en estos últimos años de gente joven, que ve el fútbol del modo en el que los tiempos demandan.

Además, a Xabi, le gusta hablar del fútbol. Pero de verdad. Y con respeto. A diferencia de otros entrenadores, el tolosarra se abre un diálogo con los periodistas en torno a su estilo, sus matices y sus ideas. Un tipo abierto a las explicaciones y a una jerga y un lenguaje futbolero. Y eso es lo que, por supuesto, también transmite a sus jugadores. Xabi cambia partidos y esa siempre es una gran noticia para su equipo. Así ha sido en los cuatro partidos del torneo

Ante Al-Hilal, aprovechó el primer 'cooling break' para ajustar líneas y frenar los espacios entre líneas que estaban lastimando al equipo blanco. Luego, en el descanso, retrasó a Tchouaméni al centro de la defensa, dejó en el banquillo a Asencio y puso a Guler en la creación.

Contra Pachuca, y tras la temprana expulsión del central canario, en lugar de quitar a Gonzalo, que era lo fácil, para meter un central y jugar con un 4-4-1, bajó a Tchouaméni de nuevo a la defensa y se posicionó en un 4-3-2 que le dio muy buen resultado. Como también lo ha hecho la defensa de tres con la que jugó habitualmente en el Bayer Leverkusen, y ya ha puesto en marcha también en el Madrid. Pero sin ataduras. Le funcionó a la perfección ante el Salzburgo, pero no tanto en la primera parte contra la Juventus, y no tuvo reparo ninguno en volver a una línea de cuatro tras el descanso, decisión clave en el vendaval del Madrid en esos segundos 45 minutos de octavos.

Ante el Borussia, y a la espera de que lo decida el entrenador vasco sobre la titularidad o no de Mbappé, lo que mandaría a Gonzalo al banquillo, Xabi tiene en la cabeza volver a empezar con defensa de tres, pero si el contexto del partido y del rival no encaja con ese sistema, volverá a sacar la pizarra y hacer tantos cambios como considere. La foto es flexible, nunca fija.

El penalti de Valverde

El aspecto emocional es otro de los factores que han agradado al vestuario estos días en Estados Unidos. Gustó mucho cómo actuó Xabi en la primera situación comprometida que tuvo el equipo al inicio del torneo. Valverde erró un penalti ante Al-Hilal en el 90, penalti que le hubiera dado la victoria al Madrid, pero no fue así. El uruguayo, nada más fallar, se giró y miró al banquillo para ver la cara de Xabi. El tolosarra había ordenado que Fede lanzara la pena máxima, y Valverde no sabía cómo podía reaccionar Alonso tras el error.

La plantilla aún necesita tiempo para conocer cómo se maneja Xabi cuando la moneda sale cruz, pero gustó cómo gestionó el fallo de Valverde. No solo no se lo echó en cara, sino que estuvo cercano y le mandó un mensaje constructivo: «Son detalles que muestran un lado humano de Xabi llevado a lo profesional», explica el vestuario.

Un vestuario ilusionado con lo que empieza esta noche. La recta final del Mundial de Clubes, tres partidos para convertirse en el primer campeón de este nuevo formato y un primer rival engañoso. El Borussia de Niko Kovac no es el Borussia de Nuri Sahin que se marchó el pasado mes de octubre del Bernabéu con un 5-2 en Champions. Con la llegada del croata, el equipo volvió a ser competitivo, logró clasificarse para la próxima Liga de Campeones y aquí está en Estados Unidos ya en cuartos. No es el Borussia de hace dos temporadas, que llegó a discutirle al Madrid una final de Champions, pero no es una bicoca.

Lo sabe bien Xabi, cuyo balance contra el equipo de Dortmund es de solo una victoria en cinco partidos, además de dos empates y dos derrotas. Es verdad que el Leverkusen no es el Madrid, pero los datos son los datos. A favor de los blancos, la ausencia de Jobe, el hermano menor de Bellingham. Comprado en junio por 33 millones (segundo fichaje más caro de la historia del club germano), vio una amarilla en octavos ante Rayados y tiene que cumplir ciclo. Así que no habrá un Bellingham contra Bellingham, pero sí un Madrid-Borussia que vale una semifinal de Mundial de Clubes