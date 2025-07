Xabi Alonso encuentra a su Grimaldo

Hace un mes, Fran García no tenía su continuidad asegurada en el Madrid. El club blanco, a la vez que fichaba a Xabi Alonso se lanzaba a por Álvaro Carreras para reforzar una posición que ha sido un quebradero de cabeza toda la temporada. Mendy acumulaba más días en la enfermería que sobre el césped, y sigue siendo así, y Fran no parecía estar a la altura para ser titular en el Madrid. Así que la idea, además de ir a por el gallego del Benfica, era deshacerse de uno de los dos actuales laterales izquierdos. Visto lo visto en Estados Unidos, no parece que vaya a ser Fran.

A la espera de que acabe el Mundial y el Madrid retome la operación de Álvaro Carreras, el torneo está mostrando una versión muy elevada de varios jugadores que estaban prácticamente desahuciados, como Fran. La llegada de Xabi Alonso le ha cambiado por completo su estatus: «Está haciendo un gran torneo, tanto con balón como sin balón. Sabe perfectamente cuándo saltar y cuándo esperar. Hoy se ha beneficiado de la posición de Vini y ha entrado muy bien desde la segunda línea. Yo se lo dije estos días. Si estás lejos del área, no vas a meter, pero si llegas hasta ahí, tienes opciones de hacer gol. Y hoy pasado. Me alegro mucho por él, porque es un chico de la casa con una actitud top», dijo Xabi tras la victoria blanca contra el Borussia.

Partidazo con gol del lateral y MVP, su primer galardón individual desde que regresara al club blanco en el verano de 2023. Lo hizo tras ser recomprado por el Madrid en enero de ese mismo año. No entraba en los planes del club blanco invertir los 10 millones que costaba recuperar a Fran, vendido en 2021 al Rayo por 5 millones. Pero Xabi Alonso, que había llegado pocos meses antes a un Bayer que deambulaba en posiciones de descenso en la Bundesliga, y necesitaba reforzar algunos puestos, se fijó en él y le tenía convencido para llevárselo a Leverkusen. Hasta que apareció el Madrid, y Xabi se quedó con las ganas. Ahora, por fin lo tiene a su lado: «Me recuerda a lo que pasó con Grimaldo en el Bayern», confiesa el tolosarra.

Fran García, que el próximo mes cumple 26 años, tiene contrato hasta 2029 y cero ganas de salir del Madrid, al que tanto le ha costado llegar: «Siempre he intentado trabajar en silencio y no meterme en ningún charco. Eso parece que no se tiene en cuenta, pero cuando salgo trato de hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo», dijo Fran tras el partido, muy seguro de sí mismo: «Fran García siempre ha sido el mismo. La confianza y la continuidad son muy importantes. Ahora tengo ambas». Hasta en tercera persona habla de sí mismo.

Al lateral criado en La Fábrica se le miró con lupa desde el primer día. Su mayor virtud no es su capacidad de defender, sobre todo cuando le lanzan balones a la espalda. Ahí sufre el de Bolaños de Calatrava, como se ha visto en unos cuantos partidos durante esta temporada. Pero Fran García no se ha venido nunca abajo. Suma bastante más de medio del campo hacia adelante que hacia atrás, y por eso la defensa de cinco de Xabi le viene como anillo al dedo, pero también está dando muy buen rendimiento en los momentos en los que Alonso ha jugado con cuatro: «Puede parecer un tópico, pero es verdad que en el primer año me aconsejaron dejar las redes y centrarme en el fútbol. Y, al final, todo llega. Lo llevo diciendo todo el torneo: estoy tranquilo, y creo que eso se nota. Estoy centrado en tratar de ayudar al equipo y en aportar lo mejor de mí».

Ese plus lo deberá mantener toda la temporada. El Madrid sigue en búsqueda activa e intensa de un lateral izquierdo. La opción A continúa siendo Carreras, pero si no se consumara el fichaje, el Madrid no se piensa quedar de brazos cruzados. Entiende que necesita otro jugador ahí, una vez que Mendy no regresará hasta noviembre de su lesión y que la idea del club pasa por intentar deshacerse del francés. A Xabi le gusta Fran y a Fran le gusta Xabi. Y Carreras. Y la competencia entre ambos será buena para el equipo: «No hablar de jugadores de otros equipos, en este caso, sería hipócrita. Lo que pase fuera del campo obviamente se escucha, pero no me incumbe. Yo tengo que estar centrado en lo mío, y lo que pase fuera, ya se verá», sentencia el manchego ante la posible llegada de Álvaro.