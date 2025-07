Djalminha: «Ahora resulta que Brasil tiene que ganar jugando a la italiana… Venga ya. Yo no hubiera fichado a Ancelotti»

Con 54 años y medio, tiene mejor planta que cuando era futbolista. Fibroso, delgado, sonriente, Djalma Feitosa Dias 'Djalminha' (Santos, Sao Paulo, 5 de diciembre de 1970) sigue muy ligado al mundo del fútbol, pero lo hace desde nuestra barrera. Estuvo dos años como ... comentaristas en TV Bandeirantes, luego nueve en ESPN y desde 2023 trabaja en CazéTV, un canal brasileño de YouTube de gigante popularidad, con 22 millones de suscriptores y posicionamiento en Prime Video, Disney+ y Samsung TV Plus. De su nueva vida como comentarista, del fútbol brasileño, de Ancelotti y del Mundial de Clubes, charla con ABC en exclusiva desde Nueva York.

-¿Dónde ha dejado la camiseta que Messi le regaló después del Inter-Palmeiras?

-Se la he dado a mi mujer, que está aquí conmigo, para que la guarde bien.

-Está en plena forma. Qué planta de futbolista conserva.

-Sí, pero estoy 'jodido'. Me operé del hombro derecho hace dos meses y no puedo hacer deporte todavía. Así que no paro de andar. Todo el día andando (risas), pero el problema es que Estados Unidos es que es imposible comer bien. Debo de estar en 69 kilos, y llegué con 66 al inicio del torneo. Cómo echo de menos el marisco gallego y la comida de España.

-Y al Dépor, imagino.

-Ha hecho una buena temporada, no han sufrido. Para ser recién ascendidos, era importante. El objetivo es subir a Primera en tres años, es decir, dentro de dos temporadas. Espero que no vendan a Yeremay, aunque sé que es difícil.

-Qué gran papel está haciendo el fútbol brasileño en el Mundial de Clubes. Casi nadie se lo esperaba.

-Es que en Brasil hay partidos todos los días. Fútbol y más fútbol a todas horas y al final los partidos son lentos, aburridos, sin intensidad. Y aquí ellos están haciendo justo lo contrario. Juegan como no juegan en Brasil.

-Pero no será solo un tema de ilusión. Los equipos no compiten solo con ilusión.

-Están muy bien trabajados tácticamente, se nota que la gran mayoría de entrenadores son portugueses. Eso, y que hay muchos extranjeros en los equipos.

-En el Fluminense, el mejor es colombiano. O, al menos, el más valorado. Jhon Arias

-Sí, lleva cuatro años en Brasil a alto nivel y, seguramente, podría estar en Europa. Es curioso que, de los cuatro equipos brasileños en el torneo, el más flojo es Fluminense y ahí está en semifinales. Fíjese que el año pasado, en diciembre, se salvó en la última jornada, ganando en casa de Palmeiras. SI hubiera empatado, se habría ido a la serie B. El fútbol es caprichoso.

-Pues es un equipo muy sólido. Al menos, aquí lo está siendo.

-Sí, es un equipo muy equilibrado, con líneas juntitas y que defiende muy bien. Y tiene un entrenador fantástico, como es Renato Gaucho, que le gusta ser ofensivo. Es paradójico lo que está haciendo aquí Fluminense.

-Es un personaje Renato. Presume de haberse acostado con más de 5.000 mujeres y de ser mejor que Cristiano Ronaldo.

-Y lo de Cristiano Ronaldo lo dice muy en serio. Bueno, y lo de las mujeres (risas). Yo jugué en el Flamengo con Renato y era muy buen futbolista. Y, por si no lo sabe, le cuento que a mí me echaron del Flamengo por una pelea que tuve con él durante un partido.

-Es que los dos son de armas tomar. ¿Ha calmado un poco su carácter?

-(Risas) Sí, sí. Yo ahora ya no soy futbolista. Me gano la vida como profesional de los medios. Aquella época ya pasó

-¿Cree que el físico ha jugado una baza a favor de los equipos brasileños?

-No lo creo. En Europa, los equipos están mucho mejor preparados físicamente. Sin duda, son más fuertes que los brasileños. Eso de que ellos han llegado más cansados no lo comparto. Ya le he dicho que en Brasil hay fútbol todos los días con todo tipo de campeonatos. A estas alturas ya han jugado más de cuarenta partidos y estamos a mitad de temporada en Brasil. Es una locura. Hay muchos partidos y competiciones de mierda que no sirven para nada. Es como si en España se jugaran, además de la Liga, una liga regional en Galicia, otra en Cataluña, otra en Madrid…

-¿Se puede meter Fluminense en la final?

-Sí, por supuesto. El Chelsea le ganó al Palmeiras porque el partido se jugó a las nueve de la noche, pero si llega a ser a las tres de la tarde, estoy seguro que hubiera perdido. Al principio del torneo yo dije que City, Bayern, PSG y Madrid serían los semifinalistas, pero me equivoqué.

-¿Qué le parece el fichaje de Ancelotti como seleccionador de Brasil?

-Ancelotti ha hecho una carrera maravillosa y le respeto mucho, pero para mí no es un buen seleccionador para Brasil

-¿Por qué?

-Porque no casa con la filosofía de Brasil. Resulta que los resultados de Brasil no son buenos, y fichamos a un entrenador que no suele ser valiente y que mete al equipo atrás. Así no vamos a ganar nada. Vamos a jugar como italianos. Defendiendo muy bien y saliendo a la contra. Pero por favor… Y cuando se marche Ancelotti, ¿qué haremos? ¿Seguiremos sin ganar, pero con un estilo contrario a la historia de Brasil? ¿Un estilo a la italiana? Es que no me entra en la cabeza. Ahora resulta que tenemos que ganar a la italiana. Venga ya. Para eso, fichamos a Renato Gaucho. Mejor perder con Renato, con un brasileño, que perder a la italiana, con Ancelotti.

-Pero no parece que el problema de Brasil, que lleva 23 años sin ganar un Mundial, sea fichar o no a Ancelotti

-Le acabo de decir que Ancelotti es un gran entrenador, pero juega a la italiana. Y, además, tenemos un problema serio en Brasil con el fútbol base. Los clubes brasileños prefieren el dinero a generar jugadores con talento. Solo le dan la oportunidad a chavales que son fuertes y grandes, porque así los van a poder vender a Europa y ganar mucho dinero. Se apuesta por futbolistas físicos, pero no habilidosos ni imaginativos. Si un chaval de 10-11 años es habilidoso, pero delgadito, es que ni le dan la oportunidad de probar. Se van a hacer ricos los clubes brasileños, pero con la selección nunca vamos a ganar nada. Y cuando digo nunca, es nunca. El mejor jugador que tiene Brasil ahora mismo es Neymar, y el segundo Estevao. Fíjese el vacío que hay entre ambas generaciones. ¿Usted conoce los entrenadores que han sido campeones del mundo con Brasil? ¿O conoce a Pelé, Romário, Ronaldo, Garrincha…? En Brasil, quien gana Mundiales son los jugadores.

-Tampoco ayuda que haya tantos extranjeros en los equipos.

-Así es. En Brasil puedes tener hasta nueve jugadores extranjeros en un once titular y quince en la plantilla. Eso es una barbaridad. Y, encima, muchos son extranjeros que valen nada. Es que se fichan hasta jugadores extranjeros de la MLS. Así que Europa se lleva a los brasileños buenos a precio de oro y nosotros gastamos un poco de ese dinero en extranjeros de clase media que juegan aquí en Estados Unidos o en Sudamérica.