El casting de Xabi Alonso, quién le vale y quién no en su Real Madrid: Rodrygo, Vini, Modric, Alaba, Lucas, Mendy...

El Real Madrid de Xabi Alonso es bastante más sencillo de lo que muchos puedan imaginar. Será el Madrid de Xabi… y de Mbappé. La estrella del proyecto y el futbolista franquicia es el francés. No hay más secretos. Ni Vinicius, ni Bellingham ni ningún otro jugador. Kylian es el líder del Real Madrid que se pondrá en marcha en dos semanas, ya con Alonso al frente del banquillo. Y alrededor de él se hará un equipo lo más competitivo posible, pero con los roles bien marcados y con poder de decisión para Xabi.

El entrenador tolosarra tiene dos misiones en el Mundial de Clubes: lograr que el Madrid se convierta en el primer campeón del torneo y, además, evaluar a una plantilla que hace solo doce meses parecía que iba a ganar la Liga con veinte puntos de diferencia y que, además, se pasearía por la Champions. La realidad ha sido un bofetón con la mano abierta.

Hay muchos nombres encima de la mesa, pero también muchas preguntas. Solo hay dos cosas claras. Lucas Vázquez y Vallejo, jugadores que terminan contrato esta temporada, no van a renovar y no van a seguir en el Madrid. Y a partir de ahí todo es posible, y eso incluye una posible venta de Rodrygo Goes, el caso más morboso de todos.

Como ya adelantó este periódico la pasada semana, el brasileño está enfadado y nadie puede asegurar que vaya a jugar en el Madrid la próxima temporada. Enfadado hasta el punto de que su cabeza ha dicho basta. No se siente mentalmente preparado para jugar, y no es una situación de ayer, ni de anteayer. Es un cúmulo de situaciones que han sucedido a lo largo de la temporada y que explotaron en la semana de la final de la Copa del Rey.

Ahí, Rodrygo le hizo saber a Ancelotti que anímicamente no se veía preparado, pero Carletto le pidió el favor de jugar. El italiano quería en el once a los 'cuatro fantásticos', y Rodrygo accedió a la petición del entrenador, pero su rendimiento evidenció lo que pasaba. Fue cambiado al descanso tras disputar los peores 45 minutos de su carrera en el Real Madrid. Y, veremos, si no son los últimos.

Rodrygo no se ve jugando en el mismo equipo que Vinicius, Mbappé y Bellingham. Cree que esa mezcla le está perjudicando y que se ha quedado como el patito feo. No entiende por qué todos los palos se le dan a él, cuando es el jugador más polivalente de los cuatro y el que menos problemas genera. Además, considera que sus números son mirados con una lupa distinta a la de Vinicius y Jude, que tampoco han hecho una buena temporada. Como desveló este periódico, tiene encima de la mesa tres ofertones de la Premier, y seguramente habrá alguna más pronto, y si la conversación que tiene pendiente con Xabi Alonso no le hace cambiar de opinión, lo más probable es que acabe pidiendo salir este verano.

¿Eso significa que ni siquiera estaría en el Mundial de Clubes? Ningún escenario está descartado y, ahora mismo, nadie puede asegurar que Rodrygo vaya a Estados Unidos con la camiseta del Real Madrid. Algo que sí va a pasar con Vinicius y Bellingham. Ambos van a ser piezas importantes para Xabi Alonso, pero el club no entiende la actitud de ninguno de los dos durante esta temporada. El Madrid cree que deben limpiar su mente y dejar de estar enfadados con el mundo, y ahí también tendrá un papel importante Xabi. Brasileño e inglés serán, después de Mbappé, los futbolistas con más peso de la plantilla, pero deben entender que Mbappé estará por encima de ellos. Tan fácil, tan difícil.

La situación de Modric es también un interrogante. Xabi Alonso quiere ver en directo su nivel y su compromiso y, una vez que lo haga, hará saber al club si le es un jugador válido de cara a la próxima temporada. Luka cumple 40 años en septiembre, edad en la que nunca ha jugado nadie en el Real Madrid, su deseo es seguir un año más y cerrar su carrera de blanco, y con Croacia, en el verano de 2026. Todo dependerá de la radiografía que Xabi haga de él en Estados Unidos.

En la defensa, concretamente en el lateral izquierdo, habrá una baja. Mendy y Fran García no van a compartir plantilla la próxima temporada. Uno de los dos tendrá que salir. El Madrid va a firmar un lateral izquierdo, con Álvaro Carreras como prioridad y Grimaldo en la recámara, y eso significa que o el francés o el canterano no seguirán. La decisión la tendrá que tomar Xabi sin contar con Ferland, actualmente lesionado y cuya recuperación se alargará más allá del Mundial de Clubes.

La alta ficha de Alaba

En la defensa está también por ver qué pasa con Alaba. El austríaco afronta su último año de contrato, su ficha es una de las más elevadas de plantilla, es muy feliz en el Madrid y en Madrid y salvo locura saudí, lo normal es que no quiera cambiar de aires y que el club blanco tampoco pueda quitárselo de encima. Tras prácticamente año y medio lesionado y un regreso que ha dejado muchas dudas, Alaba ya no es un futbolista con cartel y, eso, unido a su alta nómina, hace muy complicado que vaya a salir.

Ceballos, que durante un tramo de la temporada se convirtió en lo más parecido a Kroos que ha tenido el Madrid este curso, ha vuelto a sembrar dudas con su pobre rendimiento en los dos últimos clásicos, el de la final de Copa y el del pasado domingo en Liga. Tiene contrato hasta 2027 y es un futbolista que Xabi también quiere ver. No apunta a pieza titular, pero sí podría servirle a Alonso en otros contextos.

Y, finalmente, está el tema de la portería. Courtois acaba de cumplir 33 años y su jerarquía está garantizada con Xabi y con la actual dirección deportiva, que quiere renovarle dos años más. Así que habrá que ver qué pasa con Lunin. El ucraniano ya ha demostrado que es un portero que puede jugar en el Madrid, pero quizás llegue un momento en el que se canse de ese estatus. Por eso el Madrid sondea el mercado de guardametas. Sin prisa, pero sin pausa. Es el menor de los quebraderos de cabeza del club y de Xabi, pero no por eso no se tiene en cuenta. Así va a ser el casting de Alonso.