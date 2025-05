El Mundial de clubes acelera el plan renove del Real Madrid

Real Madrid 2025-2026 ya ha echado a andar. La derrota del domingo en el clásico disputado en Montjuic ha sido el punto y aparte a una temporada de máximas expectativas que, finalmente, se va a saldar con una Supercopa de Europa y una ... Intercontinental conquistadas, las finales de la Supercopa de España y la Copa del Rey perdidas, y dos desenlaces decepcionantes en la Champions y la Liga, las dos competiciones más importantes del curso. No ha sido el epílogo esperado por Carlo Ancelotti, el técnico más laureado del club, con 15 títulos, pero eso no quiere decir que su paso por la entidad del Bernabéu no haya sido brillante. Son perspectivas compatibles.

El vacío que dejará Ancelotti será ocupado por Xabi Alonso. Todavía no es oficial, pero el entrenador tolosarra, que la semana pasada anunció su adiós al Bayer Leverkusen y que el pasado domingo recibió un precioso homenaje en el Bay Arena, se incorporará al Madrid de manera inmediata, y eso supone no esperar a la próxima temporada. Pese a que Alonso prefería no entrenar al equipo blanco en el Mundial de Clubes, al final ha sucumbido a los deseos de Florentino Pérez, que como contamos en este periódico el viernes pasado no acababa de ver claro lo de Solari y no iba a cejar en su empeño hasta convencer a Xabi de que su etapa debía empezar en Estados Unidos, como así va a suceder. Noticia Relacionada Brasil anuncia el fichaje de Carlo Ancelotti Rubén Cañizares La CBF se adelanta al Madrid y hace oficial la marcha del italiano, tras cuatro años en el banquillo blanco. Firmará hasta el Mundial 2026 Alonso firmará un contrato de tres temporadas, en la que la última es opcional por ambas partes, pero su trabajo empieza ya desde la última semana de mayo, no en agosto. Xabi va a tener tres semanas, antes de que el Madrid viaje a Estados Unidos el sábado 14 de junio, para trabajar con la plantilla, aunque también es verdad que muchos de sus futuros jugadores tendrán compromisos con sus selecciones durante los primeros días de junio. Alonso vendrá a Valdebebas con su 'staff' de confianza, y eso incluye a Sebas Parrilla y a Alberto Encinas como entrenadores asistentes, e Ismael Camenforte como preparador físico, trabajo que también realiza Encinas. El único integrante del actual 'staff' de Ancelotti que permanecerá en el club será Luis Llopis, el preparador de porteros, cuyo trabajo con Courtois y Lunin ha sido excelente, y ya coincidió con Xabi Alonso en el filial de la Real Sociedad. Este grupo de trabajo implica la salida de Antonio Pintus del primer equipo. El preparador italiano fue un fichaje estratégico de Florentino poco antes de contratar a Ancelotti. Este periódico desveló hace cuatro años como el presidente del Madrid convenció a Pintus tomando un café en Milán de que debía volver al club blanco, de dónde salió en la segunda etapa de Zidane. Ahora, su método está cuestionado, tras una temporada 24-25 en la que el equipo ha sufrido más de 50 lesiones y no ha mostrado la fuerza y la energía que sí ha tenido en otras temporadas. El Madrid entiende que el trabajo de Pintus es muy valioso, pero respeta las condiciones de Xabi en cuanto a su 'staff', y le ofrecerá al preparador físico italiano seguir en el club. Otra cosa es que Pintus quiera seguir trabajando en el Madrid en un segundo plano. Otra de las novedades que traerá esta nueva era que empieza antes de lo previsto, por el Mundial de Clubes, será el fichaje de Alexander-Arnold. El lateral del Liverpool, que como hizo Alonso, ya anunció que dejaba su club, el Liverpool, la pasada semana, se incorporará al Madrid para jugar en Estados Unidos. El Madrid trabaja con su agente y con el Liverpool para pagarle la parte correspondiente de su ficha del mes de junio, que le correspondería abonar al conjunto 'red'' Hay temas fiscales que mirar con detalle, pero si no pasa nada raro, la buena relación entre el equipo inglés y el Madrid hará que Arnold sea uno más del conjunto blanco desde el 1 de junio. Huijsen y Álvaro Carreras Una incorporación que, a lo mejor, no es la única. La defensa del Madrid es ahora mismo un erial entre lesionados, jugadores recolocados y malos momentos de forma, y el club blanco ha puesto la máquina a todo gas para traerle a Xabi un central y un lateral izquierdo que también jueguen el Mundial de Clubes. La ventana de fichajes para el torneo se abre el 1 de junio y se cierra el día 10, y Huijsen y Álvaro Carreras son los dos jugadores favoritos para ambas demarcaciones, pero eso no quiere decir que se materialicen. El central español y de ascendencia neerlandesa, juega en el Bournemouth y tiene una cláusula de 58 millones de euros. Su irrupción con España, en el parón de selecciones de marzo, le ha puesto en el escaparate de muchos grandes clubes, entre ellos el Madrid, que está muy interesado en sus servicios, pero que pelea por bajar el montante de la operación. Otra alternativa sería la de Tah, el central del Leverkusen que termina contrato que también se ha despedido ya del equipo germano y que tan buen rendimiento le ha dado a Alonso. En cuanto al lateral gallego, una de las sensaciones del Benfica esta temporada, su precio oscila alrededor de los 35 millones de euros, pero el club lisboeta no suele hacer prisioneros a la hora de negociar. A su favor, su juventud, su nacionalidad española y su polivalencia para jugar no solo de lateral, sino también de carrilero si es que Xabi acaba implementando el 3-5-2 con el que ha jugado en el Bayer Leverkusen.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión