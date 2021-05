Real Madrid Zidane: «Se puede ganar todo» El técnico del Real Madrid subraya el esfuerzo de todo el equipo: «No digo que vayamos a ganarlo todo, pero se puede ganar todo. Hemos pasado por muchas dificultades toda la temporada, pero luchamos por la Liga cuando faltan cuatro partidos»

Tomás González-Martín SEGUIR Actualizado: 01/05/2021 23:31h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El campeonato español de Liga está que arde y Zidane le puso leña. Celebró con los puños cerrados la victoria por 2-0, sin Kroos y Modric, en una demostración de apuesta clara por la Champions, mantiene al equipo blanco en la pelea por los dos títulos. «No digo que vayamos a ganarlo todo, pero se puede ganar todo. hemos pasado por muchas dificultades toda la temporada y faltan cuatro jornadas y luchamos por la Liga».

El Real Madrid sufrió una hora frente al Osasuna, hasta que Militao y Casemiro solventaron el dilema. La peor noticia fue la lesión de Varane: «Contento por el partido de hoy, me alegro por los jugadores porque no es fácil lo que estamos logrando. Portería a cero y metimos dos goles. Respecto a Varane, espero que tenga poca cosa y ojalá que sea así».

Modric y Kroos descansaron: «Son muchos partidos. Luka y Toni han descansado y y está. Antonio Blanco lo ha hecho muy bien».

«Antonio Blanco lo hizo muy bien, todo el grupo está rindiendo a pesar de tantas dificultades», adujo el técnico francés

El entrenador francés alineó inicialmente un once con rotaciones: «Es una victoria muy trabajada. Tengo muy buenas sensaciones. Creamos muchas ocasiones en el primer tiempo, cinco, que no metimos, y podíamos frustrarnos, pero no fue así, no nos preocupamos, tuvimos paciencia y llegó el primer gol y luego el segundo. El Osasuna sabía que jugaríamos el primer tiempo al ataque y ellos se echaron atrás. Los rivales se matan contra el Real Madrid y hay que saber ganarles».

Zizou fue rotundo en su apoyo a su grupo: «Son nueve meses de competición y estamos ahí. Hemos introducido chavales, no es fácil lo que estamos haciendo todos, los veteranos también, la plantilla en general. Y seguimos luchando por los títulos».