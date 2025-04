El doblete, un dilema para Zidane

Quedan siete partidos para conquistar los dos títulos fundamentales del año. Zidane observa la botella blanca llena y cuenta con la final de la Copa de Europa como el séptimo encuentro pendiente , el más importante en la historia del Real Madrid.

El ... dilema es que el entrenador tiene en realidad siete finales, cinco de Liga y dos en la competición continental, y perder una sola destroza ese plan positivo que el francés relata, apoyado en «el carácter de una plantilla» que en febrero estaba desahuciada, en venta y que ahora combate para ganar dos copas cuando casi nadie creía en ella. « Esto no ha sido un milagro, de milagro nada , aquí hay mucho trabajo y pasión», destaca Zizou con orgullo retador. A ver quien le dice lo contrario.

El problema principal del responsable deportivo del Real Madrid es gestionar las alineaciones de esas seis o siete finales, bajo un punto de partida: «Hemos sufrido muchas lesiones esta temporada (53), quizá más que otros clubes, pero no pueden jugar siempre los mismos, sería imposible, hay que gestionar de otra manera y habrá hombres que no estarán en el partido con el Osasuna. Haremos el mejor equipo posible».

Ramos trabajará para estar a punto en Londres, al igual que Mendy y Valverde, aunque el francés y el uruguayo no llegarán en las mejores condiciones físicas

Lo que el responsable deportivo del Real Madrid quiere decir es que las rotaciones son obligadas, aunque el partido de hoy frente al Osasuna sea una final anticipada, y el once de esta noche no contará con varios líderes de su esquema habitual. Descansarán uno o dos centrocampistas y algún delantero, que saldrán en la segunda parte si el marcador se complica. Han sido convocados los canteranos Miguel, Arribas y Blanco, que apunta a estar en el once inicial.

Marcelo viajará el mismo miércoles a Londres

Zidane no convoca a Sergio Ramos para la cita liguera en el estadio Di Stéfano. Se esperaba que el capitán disputara hoy unos minutos para probarse con vistas al encuentro de Londres frente al Chelsea, pero el sevillano trabajará específicamente con el fin de estar a punto en la batalla de Inglaterra . Nacho se entrenó con el grupo y jugará .

Valverde y Mendy tampoco han recibido el alta y el reto de ambos será igualmente la semifinal en Stamford Bridge, aunque no llegarán en las mejores condiciones físicas. Marcelo sí jugará hoy. El martes no viajará con la expedición a Londres porque formará parte de una mesa electoral de los comicios de la comunidad de Madrid. «Tiene que cumplir con sus obligaciones, viajará el mismo miércoles», día del encuentro, precisó Zizou, quitando relevancia a esta situación.

Con este parte de bajas, Zidane planifica dos onces distintos para jugarse los dos títulos en cuatro días.