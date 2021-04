Real Madrid Zidane: «Aquí no hay milagro, de milagro nada, hay mucho trabajo y pasión» Recupera a Ramos: «Está Listo». El técnico habló del fiasco del Barcelona: «No me alegro de las derrotas de los demás, pero nosotros vamos a luchar por los dos títulos y tenemos que ganar siete partidos para ello»

Tomás González-Martín SEGUIR Actualizado: 30/04/2021 13:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Es difícil gestionar un equipo que pelea dos títulos cada tres días. Zidane prepara el partido de mañana frente a Osasuna cuando sus futbolistas tienen la cabeza puesta en Stamford Bridge. La Champions tira mucho. Y el entrenador también piensa en la semifinal de la Copa de Europa, aunque se juegue la Liga ante el conjunto navarro, porque mañana hará rotaciones y un equipo híbrido para conceder asueto a líderes del equipo que necesitan un respiro. Convocará esta tarde a jóvenes de la cantera, como Blanco, Miguel Gutiérrez y Arribas. La derrota del Barcelona ante el Granada es un aliciente extraordinario para luchar por el campeonato español. «No me alegro de las derrotas de los rivales, pero lo que nosotros queremos es ganar la Liga y nos quedan siete partidos esta temporada y queremos ganarlos todos», subrayó Zizou.

El francés no podrá contar mañana ante Osasuna con Lucas, Carvajal, Mendy y Valverde, pero estos dos últimos hombres piensan ser alta para la batalla de Inglaterra

Zizou sabe que Ramos obtendrá el alta para la batalla de Londres y piensa darle minutos este sábado ante los rojillos en el estadio Di Stéfano. Serán bajas seguras en esta cita liguera Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Mendy y Valverde, pero estos dos últimos hombres también creen que podrán ser alta en el duelo con el Chelsea. Nacho, tocado, estará listo. «Sergio Ramos está listo, veremos si juega en Londres, ya decidirá, primero tenemos el partido de mañana contra el Osasuna», destacó Zinedine. «No sé si Mendy llegará al miércoles, aún no se ha entrenado con el grupo y veremos en estos días».

Zidane habló del desgaste físico: «Sufrimos muchas lesiones y bajas por otras cosas, pero no pueden jugar siempre los mismos once, sería imposible, hay que gestionar de otra manera y mañana habrá hombres que no jugarán, pero haremos el mejor equipo posible»

Analizó la situación física del Real Madrid: «Hemos sufrido muchas lesiones y bajas por otras cuestiones (Covid), pero no pienso que sea una cuestión física, nosotros somos un equipo de tocar balón y cuando tienes el balón es cuando puedes hacer técnicamente la diferencia».

Niega que sea un milagro haber llegado hasta aquí tras superar 53 lesiones y bajas por el Covid: «Aquí no hay milagro, hay mucho trabajo y mucha pasión». Habló de las recaídas de Hazard y Carvajal: «Las recaídas son frustrantes, no me gustan nada, pero es lo que hay». Las 53 lesiones: «He aprendido que cuando hay problemas, hay soluciones».

Valoró el caso Marcelo, que tiene que estar el martes en una mesa electoral y no viajará ese día con el equipo: «Tiene que cumplir con sus obligaciones y no pasa nada, volará el miércoles (el día del partido contra el Chelsea)».

Hará rotaciones mañana: «Tenemos que hacer bien el partido de mañana y no jugarán todos, es imposible que todos lo jueguen todo, pero haré el mejor equipo posible para ganar y sumar tres puntos. Si piensas de otra manera (mantener un once) no llegas a todo. La preparación es fundamental y no hemos tenido preparación, entrenamos y jugamos, hubo muchos partidos cada tres días. Nos han pasado muchas cosas, lo gestionamos de la mejor manera posible. Todos los clubes han tenido problemas, nosotros un poco más, pero teniendo estas dificultades hemos llegado a lo que estamos llegando y estoy muy contento con el carácter de este equipo, lo que sacan de ellos. Creemos en cada uno, en nosotros mismos».