Real Madrid Zidane: «Hasta las doce de la noche del lunes pueden caer una bomba o dos bombas» El francés no comprende la convocatoria de Hazard: «No lo entiendo, porque no está para jugar». Habló de su equipo: «Si yo me quejo de esta plantilla tengo que dejar mi trabajo»

Zidane se la juega en Villarreal. Es otra final, como la vivida en Vigo, cuando todo el mundo disparaba contra el poderío del Real Madrid. La victoria ante el Celta fue un bálsamo que ardió con el empate frente al Valladolid en casa. Ahora, Villarreal vuelve a ser otro examen de curso cuando ni siquiera ha empezado a rodar. Reflexionó respecto a su relación con Florentino Pérez: «La relación con el presidente es buena, fue el hombre que me trajo al Real Madrid y eso no puede olvidarse. Lo que se diga fuera me da igual, nuestra relación es buena».

Zidane: «No me puedo quejar de esta plantilla, todos los entrenadores querrían estar en el Real Madrid»»

Zinedine tiene dos nuevas bajas por lesión, James e Isco, que le obligarán a realizar su tercer once inédito en tres jornadas. Hay oportunidad para Valverde, a quien se echó de menos ante los pucelanos por una potencia que él posee y que el equipo no tenía. Elogio a su plantilla: «Mis jugadores son los mejores. Cuando la temporada empieza, yo estoy a gusto. Con la plantilla que tengo no me puedo quejar. Si yo me quejo de esta plantilla tengo que cambiar de trabajo. Todos los entrenadores desean estar en el Real Madrid».

Preguntamos al técnico por la convocatoria de Hazard para la selección belga cuando aún no tiene el alta para jugar en el Real Madrid: «No lo entiendo, porque no está para jugar».

Habló de Keylor: «Ahora solo pienso en el partido de mañana. Keylor viajará con nosotros a Villarreal. Lo que va a pasar, va a pasar».

Le cuestionamos por el adiós de Keylor, que realizó su último entrenamiento en Valdebebas como jugador madridista y recibió los parabienes de sus compañeros antes de irse el lunes a París tras acudir al partido de mañana, como adelantó ABC: «El lubes lo veremos». Viene Areola, que anoche no jugó con el PSG frente al Metz para no sufrir contratiempo alguno y pasa reconocimiento médico y firmará por un año con el conjunto blanco como cedido.

Comentó los posibles fichajes, como el asunto de un fichaje de última hora, como su obsesión, Pogba, y respondió al bulo generado en torno a Bruno Fernandes: «No sé. Hasta las doce de la noche del lunes pueden caer una bomba o dos bombas», dijo con una sonrisa. Además, Mariano o Brahim podrían irse a Sevilla y Milán respectivamente.

Los veteranos de la plantilla, la vieja guardia, los hombres que han ganado con Zizou las últimas tres Champions consecutivas del club, están molestos por la puesta en duda de su nivel. Escuchan que no son los de antes, que les falta fuerza y energía, y se reivindican. Se han conjurado para demostrarlo en el estadio de La Cerámica.

Habló del rival de mañana: «El Villarreal es un buen equipo que nos complicará mucho las cosas».

Expuso su sensación por enfrentarse al PSG en Champions: «El PSG es competitivo, con una buena plantilla y un gran rival». La serie de lesiones le preocupan: «Estamos preocupados y los fisioterapeutas trabajan duro y espero que recuperemos pronto a todos los hombres».