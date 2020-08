Ciy-Real Madrid Varane: «La derrota es mía» El central del Real Madrid hace autocrítica tras los dos errores cometidos en Mánchester

S. D. Actualizado: 07/08/2020 23:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dos errores de Varane terminaron de sentenciar al Real Madrid en Mánchester. Si ya era difícil remontar el 1-2 al equipo de Pep Guardiola, apenas había comenzado el partido cuando un error del francés supuso el primer tanto local. La presión de Gabriel Jesús y la pérdida de Varane regaló una ocasión de oro al City, que en pies de Sterling no falló.

Poco después, con el empate en el marcador y el Real Madrid a un gol de igualar la eliminatoria, de nuevo Varane, con otro error, dio el 2-1 a Gabriel Jesús. Al término del encuentro, el francés salió a dar la cara: «Quiero dar la cara porque esta derrota, para mí, es mía. Estoy triste por mis compañeros, por el esfuerzo que han hecho. Es mi culpa. Los errores se pagan muy caro a este nivel y no tengo explicación para estos errores. Esto pasa en el fútbol. Tengo que asumir mi error».

Preguntado por el porqué de sus fallos, dijo: «Me sentía bien en el partido y quizá hemos arriesgado más de lo que debíamos al principio y lo hemos pagado caro. No me ha pasado muchas veces en mi carrera, pero son cosas que pasan. Hay zonas en el campo donde los errores se pagan más caros, eso es así».

Poco antes, tanto Rodrygo como Zidane salieron a defender al central, algo que él mismo agradeció: «No bay que hablar mucho, Todos saben que estoy triste y que lo tengo que asumir. Hay que tener carácter para volver mejor y más fuerte. Va a ser una noche complicado. Hemos perdido y he fallado. No me voy contento, eso está claro.