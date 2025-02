Ultimátum del Madrid al PSG: 48 horas para cerrar el fichaje de Mbappé o retira la oferta

El fichaje de Mbappé entra en su recta final, como no podía ser de otro modo teniendo en cuenta que solo restan cuatro días para el cierre del mercado, pero esto no quiere decir que el Real Madrid vaya a esperar al martes 31 para finiquitar la operación. Según publica Le Parisien, el periodico de cabecera del PSG que siempre bebe en fuentes directas de la entidad francesa, Florentino Pérez ha mandado un mensaje muy claro al PSG. Tienen 48 horas, hasta que termine el fin de semana, para aceptar la oferta y culminar el movimiento, o de lo contrario se retirarán de la operación y esperarán al 1 de enero para firmar gratis a la estrella francesa.

En el Real Madrid se empieza a tener la sensación de que el PSG está jugando con ellos y no tienen ninguna intención de seguirle el juego. El club blanco considera que ha sido honesto y leal en todo momento, y que su segunda oferta está incluso algo por encima de mercado, por lo que no piensan aumentarla ni entrar en un posible regateo. Saben que en cuatro meses Mbappé es libre para rubricar un contrato con el Madrid, por lo que no habrá más dinero para el PSG.

No quiere la entidad merengue entrar en una contrarreloj entre lunes y martes por mero capricho del PSG. De momento, lo último que se sabe oficialmente del club galo es lo que comentó ayer Leonardo a un canal de televisión español a su salida de Camp des Loges , la ciudad deportiva del PSG: «Nada ha cambiado desde los últimos dos días. Es la misma situación». El Madrid considera fuera de lugar esta manera de actuar del PSG, y cree que ya ha tenido tiempo suficiente para estudiar y aceptarla oferta, por lo que si no tiene noticia alguna en la próximas 48 horas se retirará de la operación y pondrá en marcha el plan B, ese que llevará a Mbappé gratis a la capital de España en junio del próximo año.

Noticias relacionadas Los jeques tolilis