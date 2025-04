Todos los aludidos en los audios de Florentino Pérez

Casillas

«Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que le adoran, quieren hablar con él… No sé. Le defienden tanto… Pero bueno, es una de las grandes estafas. Pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. No te preocupes. Yo le conozco perfectamente bien. Es un tío sin ninguna… Vamos, es muy corto. Es como un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil. Yo, vamos a ver. Casillas no tiene ni estatura ni ve bien, yo creo«.