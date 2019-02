Real Madrid Solari se la juega y no reserva jugadores El técnico alineará hoy a Ramos, Modric y Nacho, tres hombres que no disputarían el derbi del Metropolitano si hoy reciben una amonestación

Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 03/02/2019 01:26h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Todo el mundo piensa en el clásico del miércoles, menos Solari y sus futtbolistas. El Real Madrid comprende que el aficionado se centre en la visita al Camp Nou, pero el entrenador y sus pupilos viven una situación profesional muy distinta, opuesta al jaleo mediático del enfrentamiento de Copa. El conjunto blanco no puede complicarse la Liga y necesita vencer al Alavés para mantener sus aspiraciones . Benzema es su estandarte en esta fase de la temporada.

El técnico tiene todo el plantel a su disposición en el momento decisivo de las tres competiciones; Vallejo será alta esta semana

El argentino no reservará hombres, pues ya soporta dos bajas por sanción, Carvajal y Varane, y debe alinear a Ramos y Nacho como centrales porque no tiene otros. Los dos están amenazados de suspensión, al igual que Modric, y los tres serán titulares hoy. Si reciben una amonestación no estarán el derbi del día 9. Solari mantiene la filosofía de jugar siempre con los mejores. Mientras el aficionado habla del clásico, el entrenador piensa en el Alavés y el Atlético ¿De qué vale resguardar jugadores para el Metropolitano si no ganas este domingo? Es la cuestión que Solari cuelga en la puerta existencial del vestuario. Nadie la rebate.

El regreso de Bale

El responsable deportivo del Real Madrid quiere introducir paulatinamente a Bale en el esquema para que aporte sus goles decisivos y el galés será protagonista hoy, con la planificación de volver a tener «el foco» de atención en los enfrentamientos con el Barcelona y el Atlético. «Gareth está enchufado, es un futbolista muy importante para nosotros», subraya el argentino, que tiene el quebradero de cabeza de contar con veinticuatro hombres preparados para saltar al campo. «Todos están listos en un momento fundamental de la temporada, Vallejo también será alta en unos días, puedo elegir y eso es bueno». No le preocupa el maratón de partidos clave para las tres competiciones que el Real Madrid abordará en treinta días: «En este club todos los partidos son fundamentales, en octubre y en febrero. Estos jugadores están acostumbrados a competir por tres competiciones en esta etapa de la temporada y el reto es concentrarte en el primer partido que llega».