Real Madrid Solari: «Benzema siempre ha brillado, antes y ahora» El técnico ataca treinta días decisivos con optimismo: «Estamos acostumbrados a jugarnos las tres competiciones en este etapa de la temporada»

Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 02/02/2019 13:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El maratón de Liga, Copa y Champions comienza. El Real Madrid ataca la visita liguera del Alavés con las bajas de Varane y Carvajal más la amenaza de suspensión de Nacho, Modric y Ramos, que suman cuatro tarjetas amarillas y si vieran una mañana se perdería el derbi sabatino en el Metropolitano.

«Bale es siempre un jugador muy importante para nosotros, está enchufado», afirma Solari

El club madrileño recurrió la cartulina amarilla sufrida por el capitán en campo del Espanyol. La entidad ha acudido al Tribunal de Arbitraje del Deporte para eliminar esa amonestación, pero el TAD tarda semanas en decidir y el sevillano jugará ante el cuadro vitoriano con ese peligro. El club blanco solicitaría la suspensión cautelar de una hipotética tarjeta que soportara mañana, pues acarrearía suspensión y hay una cartulina anterior presentada al TAD.

Solari no piensa en todo esto. Ramos jugará mañana. No reservará hombres con vistas al clásico copero del miércoles. Ante el Alavés reaparecerán Reguilón, Courtois, Casemiro y Modric, que descansaron en el partido copero de Gerona. Odriozola será titular en el lateral derecho y Nacho acompañará a Ramos en el centro de la defensa. En ataque deben jugar Lucas, Karim Benzema y Vinicius, el triunvirato ofensivo de los últimos tiempos. Bale volverá salir en el segundo tiempo. Preguntamos al argentino dos cuestiones ligas sobre Benzema: ¿Hay «Karimdependencia»? ¿Benzema habría sido más grande si no hubiera convivido con Cristiano y su protagonismo?. Solari fue directo: «Benzema ha brillado siempre, antes y ahora. Para la prensa y el hincha hay jugadores que se quedan en un segundo plano, pero para nosotros no. Para los profesionales hay otros muchos jugadores muy importantes de los que no se habla o se habla menos».

Aseguró que no reservará hombres pensando en el clásico del miércoles: «Pienso en ganar mañana a un Alavés que es quinto y es un rival muy complicado».

Valoró los treinta días que marcarán su futuro y el del Real Madrid en las tres competiciones: «Este club está acostumbrado a jugarse todo, las tres competiciones, en esta etapa de la temporada».

Elogió a Bale: «Bale siempre tiene puesto el foco encima y está enchufado, conectado. Es un jugador muy importante para nosotros. Marcó tres goles en el Mundial de Clubes, destacó en Roma y siempre es un futbolista clave para este equipo».