Real Madrid La reconversión de Benzema: «Full body», cinco kilos menos y más disciplina que nunca Irregular y distinto, es ahora el jefe del Real Madrid y ya supera a Puskas en goles pese a no ser un «9». Anoeta es hoy su reto para mandar en la Liga. El francés ha renovado hasta 2022 como premio a su excelente rendimiento en la madurez

Tienes que luchar siempre, «el público del Bernabéu te examina cada día y exige entrega». Zinedine Zidane y Karim Benzema recuerdan muy bien estas palabras nueve años después, con el reto actual de conquistar hoy el liderato en Anoeta y ganar su segunda Liga juntos. El delantero acudió a «Zizou» en 2011 para pedirle consejo y reaccionar ante los pitos del público. Era la etapa de Mourinho. Un momento difícil para el delantero francés, con Cristiano de goleador y la competencia de Higuaín por la titularidad. Zidane, que ya estaba en el Real Madrid, fichado por Florentino Pérez, le pidió que se dejara todo en el campo. El «9» respondió que él no hacía esfuerzos en vano, cuando no llegaba a un balón, para ganarse el aplauso fácil de la grada, como sucedía con otros. «De acuerdo», le dijo Zidane, pero debía de estar activo los noventa minutos.

El diálogo le vino bien a «Monsieur» (así le llama el vestuario). Volvió a sufrir silbidos en la era Ancelotti, cortados de raíz por el italiano y por Cristiano, que alabaron la aportación decisiva de un ariete que juega como un director de juego.

«Monsieur», como le llama el vestuario, suma 243 goles, uno más que Puskas, un artillero excelso, que también fue más mediocampista que delantero puro. El húngaro anotó 242 tantos en 282 partidos. Por delante están Santillana (290), Di Stéfano (308), Raúl (323) y Cristiano (451)

Ese ha sido el «pero» que siempre acompañará a Benzema. Lleva el dorsal del delantero centro, pero no es un «9» clásico, ni quiere serlo. Una visión del fútbol que se topa de bruces con la tradición del Real Madrid, que dicta que quien lleva ese número debe marcar goles por el imperio de una ley histórica nunca escrita.

Es mucho más que un «9»

Benzema no está de acuerdo. Ni Zidane, que prefiere un futbolista como el que conocemos. Su jefe analiza la trayectoria de su compatriota, al que tanto ha ayudado dentro y fuera del equipo:

«Karim no ha cambiado mucho. La única cosa es la edad y la experiencia. Son once años en el Real Madrid. Para mí es el mismo, pero él sabe que siempre se puede mejorar y es lo que está haciendo. Se cuida mucho y tiene siempre ambición. Le gusta el fútbol y se asocia bien con todos. Desde fuera se dice que nueve del Real Madrid tiene que marcar. No estoy de acuerdo, nos aporta mucho y si mete gol, mejor, pero no me interesa un “9” que meta un gol y no aparezca más en el partido. Benzema tiene las dos cosas».

Marca más goles desde que Cristiano se marchó. Durante nueve años su misión era abrirle huecos al astro. Esta temporada lleva 21 tantos, 16 en Liga, pero tan importante como ese dato es que ha dado nueve goles y ha participado en la construcción de veinticuatro. Es el Benzema que quiere Zizou. El que valora el Real Madrid, que ha renovado su contrato hasta 2022 en premio a un rendimiento que ha mantenido a lo largo del tiempo gracias a un entrenamiento específico para extender su carrera.

Realiza un trabajo físico particular que genera un cuerpo de fibra seca, que elimina la grasa, un entrenamiento que copió de los boxeadores

El «9» que juega como un «10» realiza «full body», un trabajo que toca todos sus músculos en una misma sesión. Lleva a cabo ejercicios para eliminar agua, quitar grasa y potenciar sus fibras. Ha creado un cuerpo fibrado, que pesa cinco kilos menos que hace tres años. Es un trabajo físico particular que genera un cuerpo de fibra seca, un entrenamiento que copió de los boxeadores. Corona esa labor con una alimentación estudiada, precisa, calculada, que incluye mucho pescado y algas. Productos, en general, que rechazan la adquisición de grasa y reducen el peso.

Son fórmulas que también emplean Ramos y Cristiano para estirar su carrera en el tiempo. Benzema tiene 32 años y su club ha extendido su ficha hasta los 34, renovación firmada que se hará oficial cuando finalice esta campaña. La entidad confía en su disciplina para cuidarse. La ha demostrado.

Benzema ha madurado como persona en estos once años. Es padre. Tiene otras metas y las explica: «Marco goles y estoy feliz, pero quiero más». Zidane constata esa ambición, porque es la suya. Ese silencio que guardan esconde una llama: conseguir más títulos.

La Liga es el reto del futbolista. Solo ha ganado dos en su etapa madridista. Duplica su cifra de Champions. Los números de Zidane son aún más raros, tres Copas de Europa y una Liga. Son estadísticas muy extrañas las que viven en el Real Madrid. Buscan ganar de nuevo el campeonato español. Asumen que vencer hoy a la Real Sociedad y tomar el liderato sería un golpe psicológico sobre esta Liga de Tebas que se juega en formato de once finales en 36 días.

Su entrenamiento especial y su alimentación son fundamentales para hacer realidad esa ambición de celebrar más títulos. Ese esmero en su estado físico lo conjuga con inteligencia para disputar un partido cada tres días y no quemarse. Su experiencia le permite rendir y graduarse. Ha sido titular frente al Eibar y el Valencia. Hoy espera serlo en San Sebastián. Benzema, Casemiro, Ramos y Courtois forman el pasillo de seguridad del entrenador y rotarán muy poco. Asensio vive la realidad contraria, necesita minutos. Los mismo sucede con Mariano, que vuelve a una convocatoria 100 días después.

Reto, alcanzar a Santillana

Criticado por su irregularidad ante el gol, denostado por no ser el rematador necesario en los partidos complicados, estigmatizado por llevar ese dorsal y no portar una metralleta como Santillana y Hugo Sánchez, lo cierto es que Benzema ya es el quinto artillero de la historia madridista, 243 dianas, una más que el cañón monumental de Puskas. Su siguiente reto, y lo incluye en su lema de «quiero más», es alcanzar los 290 de Santillana.

Cazar a Carlos Alonso González, el icono del delantero centro clásico, sería la mejor contestación a sus enemigos. Benzema tiene una cosa clara: nunca ha dejado a nadie indiferente. Es un atacante distinto. Y ese cartel marcará su carrera hasta el final.