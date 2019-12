Barcelona-Real Madrid ¿Por qué recela el Real Madrid del árbitro del clásico? En el club blanco no olvidan una actuación de Hernández Hernández en el Camp Nou que les privó de la victoria hace dos años

La elección de Hernández Hernández como árbitro para el clásico del próximo 18 de diciembre no ha gustado en el Real Madrid, donde aún se recuerda con amargor el duelo que el colegiado les dirigió ante los azulgranas en 2018, en el que fueron varios los errores contra los blancos.

En aquel partido, que terminó con empate, Hernández Hernández no estuvo acertado. De hecho, hasta Luis Suárez reconoció al final del partido que había hecho una falta clara a Varane en el inicio del primer gol del Barça, «que el árbitro no vio». Cómo debió de ser aquella falta para que el uruguayo lo reconociera...

Más allá de ese error de apreciación (entonces no había VAR y el fallo quedó en el limbo), Hernández Hernández tuvo una influencia mayor todavía. Sobre todo perdonando la expulsión a Messi, que cometió unas claras manos sin castigo en la primera parte y que luego haría dos entradas muy duras (una de ellas a Ramos) que bien podían haber sido roja directa. También Piqué pudo haber terminado el choque antes de tiempo si el colegiado no se hubiera inhibido cuando el central le aplaudió irónicamente a escasos metros de su cara. Hasta Jordi Alba, por agarrar del cuello a Modric, podía haber sido expulsado. Pero todos ellos acabaron el partido sin problemas.

No quedó ahí la nefasta actuación de Hernández Hernández, que se comió también un claro penalti a Marcelo con 2-2 en el marcador y un fuera de juego de Cristiano que no era. Errores flagrantes que los blancos confían en que no se repitan el próximo miércoles, cuando acudan al Camp Nou en un duelo que se antoja clave para el devenir de la Liga y que se celebrará en medio de un ambiente muy enconado.