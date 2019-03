Real Madrid Solari se quita la careta y rompe definitivamente con Isco El entrenador del Real Madrid le vuelve a dejar fuera de una convocatoria en la que llama a dos canteranos, Seoane y Cristo

Ya saben ese dicho español de 'para lo que me queda dentro del convento, me cago dentro', y eso es lo que ha decidido hacer Solari tras perder los tres títulos en siete días. El argentino seguramente dirigirá esta noche en Zorrilla su último partido como técnico del Real Madrid y en él no estará Isco, que a pesar de las numerosas bajas, ya no cuenta para Solari, que incluso prefiere llevarse a dos jugadores del Castilla antes que al andaluz.

Curioso que el argentino, que tiró de Isco en el 0-1 de Liga ante el Barcelona para intentar revertir la rituación en los últimos 20 minutos, haya decidido 'apartar' del equipo al andaluz cuando ya está con pie y medio fuera del barco y el equipo no tiene ninguna opción de ganar nada.

La lista de convocados es la siguiente

Porteros: Navas, Courtois y Luca.

Defensas: Vallejo, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola y Reguilón.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Brahim, Asensio, Valverde, Ceballos y Seoane.

Delanteros: Benzema y Cristo.