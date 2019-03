Zinedine Zidane vuelve a ser el entrenador del Real Madrid. El francés ha sido presentado este lunes en la sala de prensa del Santiago Bernabéu y se ha sometido a una amplia rueda de prensa. Estos son los 10 mejores titulares que ha dejado Zidane:

«Es una responsabilidad grande, no me olvido de las cosas que hicimos mal el año pasado»

«Vamos a cambiar cosas. Tenemos que cambiar cosas para el próximo año»

«Desde fuera no me ha gustado lo que he visto, pero me pasó lo mismo el año pasado estando yo en el banquillo»

«La vuelta de Cristiano no es el tema. Es la historia de este club y eso nadie lo va a cambiar»

«Cuando me marché no tuve dudas. Era la mejor solución para todos, no solo para mí»

«Ahora estoy listo para otra vez vivir la experiencia de entrenar al Real Madrid»

«Vi toda la temporada aquí en el estadio, Lopetegui y Solari han hecho lo mejor posible para el equipo»

«Lo de entrenar está bien, pero entrenar al Real Madrid es otra cosa. Pero ahora tengo ganas»

«No es un marrón lidiar con Isco, Marcelo o Bale. No me voy a meter en lo que pasó con uno o con otro»

«No voy a entrar en altas y bajas ahora. El futuro lo veremos»