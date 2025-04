Ramos: «El título significaría mucho»

Soberbios, Mendy y Benzema marcaron dos goles nada más comenzar el partido y sentenciaron la Liga en la salida más difícil, Granada, donde Zidane alineó inicialmente a cinco centrocampistas . Jugaron: Thibaut Courtois ; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy ; Casemiro; Modric, Valverde, Kroos; Isco; Benzema . En el segundo tiempo entraron Asensio y Rodrygo para hacer un 4-3-3. Sujetaron el 1-2. El Real Madrid tiene cuatro puntos más que el Barcelona y necesita dos para ser campeón. Puede proclamarse campeón el jueves frente al Villarreal en el estadio Alfredo Di Stéfano si vence. Y si empatara, podría ser también campeón el domingo si suma un punto frente al Leganés. En el banquillo seguirá eternamente Bale, cuyo comportamiento fuera del campo es muy criticado, casi tanto como su comportamiento en el césped, sin un ápice de actitud. Zidane no quiso juzgar las actuaciones del galés. Va a ganar la Liga sin pensar en Bale.

La portería a cero es la clave del éxito madridista. En Granada sufrió un gol, pero ha sido Zidane quien ha conseguido que su equipo aplique la norma. Solo ha recibido tres goles en contra en nueve encuentros. Si gana esta Liga será gracias a su eficaz sistema defensivo , el mejor del campeonato, sustentado en la segunda juventud de Ramos y el renacimiento de Courtois, que ha vuelto a ser el mejor guardameta del mundo.

«No hemos ganado nada, no hay que relajarse, hay que ganar los dos partidos restantes, hay que salir a ganarlos», destacó Ramos

Sergio Ramos alertó «al grupo» para que no se vea ya campeón: «No hay que relajarse, no se ha ganado nada y hay que mantener las ganas de conquistar la Liga. Es un paso más cerca, pero todavía quedan puntos en juego. Dependemos de nosotros en casa contra el Villarreal y vamos a intentar ganar todo lo que queda, que era el objetivo. Ojalá podamos celebrar esta Liga. El equipo ha hecho muchos méritos para estar arriba y los resultados hablan por sí solos».

Reconoció que bajaron la guardia en el segundo tiempo frente al Granada: «Inconscientemente entras en ese error de bajar la guardia y la intensidad después de tener un marcador favorable y en vez de ir a por el tercer gol quizás nos conformamos con este resultado y si no mantienes la concentración los 90 minutos no ganas a nadie. Esto nos tiene que hacer reflexionar para seguir aprendiendo de cara al futuro. Aunque se haya conseguido la victoria hay cosas en las que no se puede caer, como terminar encajando un gol después de llevar muchos partidos sin hacerlo. Caemos en ese error todos los equipos. Hay cosas que hay que seguir potenciando para que no se repitan, pero es inevitable. Ves la victoria en el marcador y ese es el error. Si se pudiese mantener el mismo ritmo durante los 90 minutos hubiésemos ganado todos los partidos y no se puede. El nivel es enorme, cada vez hay más igualdad entre los rivales».

Ansía ser campeón: «Significaría mucho . El campeonato es un premio a la regularidad, la constancia y el trabajo de todo el año. El confinamiento nos vino bien para reaccionar y tomarnos muy en serio la vuelta. Preparamos muy bien esos dos meses en casa y cuando nos incorporamos teníamos ese objetivo del campeonato y ahí estamos en la lucha. Ojalá podamos celebrarlo el jueves».

Courtois también demostró ambición. Nada de pensar en obtener los dos puntos necesarios: «Nos quedan dos finales y hay que ganarlas. Vencer en nueve partidos después del parón dice mucho porque no es fácil jugar en campos complicados como el de la Real, el Athletic, el Español. Son equipos que se estaban jugando algo y no es fácil. El Granada se ha dejado la vida y en nuestra primera parte jugamos bien y metimos dos goles, en la segunda empezamos un poco mal con el gol en contra, pero hemos sabido sufrir y es importante. Es una buena victoria y ojalá lo podamos rematar en nuestro estadio».

Valoró las nueve victorias: «Mucha gente cree que por ser el Madrid ganamos todos los partidos, pero no es fácil. En campos complicados siempre puede pasar algo. En la Liga hay mucha calidad, muchos equipos que juegan bien. Y son partidos complicados donde no siempre se gana y lo hemos hecho. Nos quedan dos finales y hay que ganarlas».

Tres goles en contra en nueve jornadas, es la clave del éxito de Zidane

Ese pasillo de seguridad ha conseguido que el líder sume 19 partidos imbatido, unas plusmarcarca madridista que iguala la cifra alcanzada en las temporadas 1986-87 y 1987-88, cuando el club también fue campeón con la quinta del Buitre.