La patada que valió un título y un MVP La ya histórica roja de Valverde evitó el gol del Atlético: «No está bien lo que hice. Le pedí disculpas a Álvaro»

El primer MVP de la historia de esta nueva Supercopa en formato final four tuvo su miga. En un partido plano, de pocas ocasiones, propio de las dos mejores defensas y porterías de España, fue un jugador de brega y kilómetros quien se llevó el premio al mejor jugador de la final. Y saltó la polémica.

Minuto 115. La jugada de la que hoy hablará todo el mundo nace en un mal control de Carvajal, que provoca un rápido contragolpe del Atlético cortado por el centrocampista blanco con una aparatosa falta sobre el internacional español. Una fea patada que generó una pequeña tangana. Valverde, con su potente zancada, llega a tiempo antes de que Morata se adentre en el área, y le derriba con una patada por detrás. Fea entrada del uruguayo, pero único recurso posible para evitar que la final no se escapase en la «foto finish»: «No está bien lo que hice y por eso le he pedido disculpas a Álvaro, pero era el último jugador... Intenté hacer otras cosas, pero no llegaba. Estoy feliz por el título, pero me queda esa espinita porque no está bien lo que hice», explicaba Valverde, sincero y elegante, en la sala de prensa del King Abdullah.

A pesar de esa roja, la comisión encargada de elegir el MVP, encabezada por Luis Enrique y Molina, seleccionador y director deportivo de España, consideraron al uruguayo como MVP de la final. Para algunos, esa expulsión le debería haber privado del galardón. Para otros, fue clave en la consecución del título: «Puede ser que esa jugada se destaque por ser una de las últimas, pero cada jugada y cada esfuerzo de cada compañero es lo que hay que destacar. Me han felicitado y lo disfruté mucho con todos», reflexionó Valverde, que desveló un elogio de Simeone: «Realmente fue un momento triste. Algo muy incómodo. Estaba dejando al equipo con uno menos, pero ahí estaban mis compañeros y el entrenador para darme el aliento. Simeone también se acercó. No voy a decir lo que me dijo, pero eso no lo hace cualquiera».

Sí lo hizo público el propio Simeone, que a pesar de la tensión despidió a Valverde con una palmada en la espalda cuando abandonaba el terreno y, después, le echó un capote en la sala de prensa: «Fue la jugada mas importante del partido. Le dije a Valverde “no te preocupes, cualquiera hubiera hecho lo mismo en tu lugar”. Hizo lo que debía. Creo que el premio al mejor jugador tiene todo el sentido del mundo porque Valverde ganó el partido en esa acción».

Los apoyos públicos a Valverde también pasaron por las tres personas más importantes del club: capitán, entrenador y presidente. Sergio Ramos, sabedor que esa patada era decisiva, fue claro: «Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Sacrificarse a nivel individual por el logro colectivo. Valverde es un gran jugador que lo está haciendo muy bien y nos está ayudando mucho».

Zidane le alaba

El técnico Zidane también le tendió la mano a su pupilo al explicar que «se ha llevado el MVP y me alegro por él, porque ha hecho un gran trabajo. Y en la jugada con Morata ha hecho lo que tenía que hacer. Ha sido una falta grosera, pero lo ha hecho bien. Y al final lo importante es que se ha disculpado con Álvaro». Hasta el propio Florentino Pérez vio comprensible la entrada de Valverde: «Nunca se sabe qué hubiera pasado, pero evitó una ocasión clara de gol. También podía haberla parado el portero. Eso nos posibilitó llegar a los penaltis».

El centrocampista uruguayo, que realizó un extraordinario derroche físico, tuvo la oportunidad de evitar que el partido se marchara a la prórroga en un remate picado de cabeza desde el área pequeña que terminó estrellándose en su pierna. Sin embargo, resultó decisivo porque su expulsión, a falta de cinco minutos del final de la prórroga, impidió que Morata pudiera decantar la final del lado rojiblanco: «Es difícil opinar. No es bonito verlo, pero lo hizo para que no marcáramos. Valverde evitó que tuviéramos una ocasión clara», resumió el meta Oblak nada más caer en la tanda de penaltis. Una patada que ya es historia.