Así estudió Courtois el penalti de Thomas El guardameta belga, con pasado rojiblanco, se convirtió en el héroe de la final de la Supercopa

Una tanda de penaltis en una final contra el Real Madrid. No hay kriptonita que le haga tanto daño al Atlético. Como en Milán, aquel fatídico 26 de mayo de 2016, el equipo blanco volvió a ganarle un título a los de Simeone desde los once metros. Ese departamento de Big Data que tan buen trabajo hace en silencio en este Real Madrid volvió a darle a los blancos gloria. No es casualidad que de los últimos 22 penaltis del Real Madrid al Atlético -13 en juego y 9 en tandas- los 22 hayan sido gol. Anoche, un 4-1 inapelable en la tanda, con cuatro lanzamientos limpios, sin posibilidad alguna para Oblak, superado anoche en Yeda como en Milán.

Mención especial para un niño, Rodrygo, que se salió de la indicación general de tirarle a la derecha al portero esloveno. Lo hizo para quitarle la arena del desierto a la escuadra izquierda de Oblak. Qué temeridad tan estética y emocional. Sus brazos al aire, enrabietado tras clavarla en la esquina de la portería, y su gesto de rabia hacia la grada, estuvieron a la altura de la categoría del lanzamiento: «Sabía que tenía que tirar a un lado del portero y lo lancé a la parte de arriba. Cuando se elegían los lanzadores yo procuré esperar porque hay gente más veterana, pero Marcelo le dijo a Kroos que tirara yo, y Kroos dijo que perfecto. Y por suerte salió gol. Estoy muy contento», desveló el brasileño.

El punto final, para mayor desgracia del Atlético, lo puso el de siempre, Sergio Ramos. El camero, ahora mismo el mejor lanzador de penaltis del mundo, no falló. Rasito y, cómo no, a la derecha de Oblak. Supercopa de España a la cazuela: «No calculé nada. Me tocaba a mí. Siempre en las tandas de penaltis me pongo el número cuatro por superstición. Tenía el tobillo bastante jodido y conforme pasaba más tiempo más se me enfriaba, peor estaba...».

Del desenlace final sale también triunfador Thibaut Courtois, el mejor de los blancos, aunque fuera Valverde el MVP de la final. Cuatro paradas de mérito durante los 120 minutos sostuvieron al Real Madrid, y tras el palo de Saúl en el primer lanzamiento colchonero, detuvo a Thomas el segundo: «Repasé los penaltis antes de su inicio. Sabía cómo los tiraba Thomas, fuerte y cruzado». Bingo. «Lo trajimos porque creíamos que era el mejor portero del mundo, y ha sido uno de los artífices junto a Valverde de la victoria», comentó Florentino, que ya suma 25 títulos como presidente del Real Madrid, a solo nueve de Santiago Bernabéu (34).