La Liga permite que el Madrid haga el test del Covid-19 en las casas de sus jugadores

De inteligentes y sabios es rectificar. La Liga había prohibido que el Real Madrid realizara los tests del Covid-19 en los domicilios de sus futbolistas y hoy ha cambiado de postura y ha admitido que el campeón de Liga los haga como desea, en las casas de sus jugadores y empleados ligados al primer equipo, unas sesenta personas.

La entidad madridista extremaba las medidas de seguridad y hacía las pruebas médicas en las casas para impedir que los profesionales estuvieran juntos antes de saber si había algún caso positivo. Así descubrió el positivo de Mariano el 30 de julio, en su casa, pero no hubo problema porque el delantero no estuvo junto a sus compañeros. La plantilla regresó al trabajo en el campo el 31 de julio, con el fin de medirse al Manchester City el 7 de agosto, y al no mantener contacto con Mariano no hubo que tomar medidas especiales. Por eso el Real Madrid actúa así. Y la Liga, hoy, ha rectificado. Ha tenido encaje, cintura. Felicidades.

Tras los tests, el Real Madrid volverá mañana al campo a trabajar. Óscar Rodríguez, Achraf, Dani Gómez, Óscar de Frutos y Javier Sánchez han sido traspasados.

Será mañana, lunes. Antes, hoy por la mañana, una treintena de futbolistas se han sometido en Valdebebas a los tests del Covid-19 que exige la Liga Profesional. El club campeón de Liga quería que sus jugadores los hicieran en sus casas, para evitar el contacto entre ellos, y la patronal los ha admitido.

El campeón prefería los controles en las casas y le han dado la razón. Así descubrió el positivo de Mariano, como deicmos, que no tuvo contacto con sus compañeros y estos pudieron entrenarse para medirse al Manchester City en la Champions. Esta mañana, desde las ocho horas, han pasado el examen vírico doce hombres de la primera plantilla: Marcelo, Luka Modric, Odegaard, Lucas, Nacho, Militao, Casemiro, Valverde, Isco, Benzema, Vinicius y Rodrygo. Odegaard dijo «no» a Noruega para recuperarse bien de la rodilla con los médicos madridistas.

Trece internacionales estarán ausentes de los entrenamientos mañana porque están convocados con sus selecciones: Bale, Jovic, Courtois, Hazard, Ramos, Carvajal, Asensio, Reguilón, Óscar Rodríguez, Lunin, Mendy, Varane y Kroos. A ellos se sumará la ausencia de Odriozola, que está de vacaciones tras conquistar la Champions con el Bayern el día 23.

Hay cinco profesionales que están en el mercado: James, Brahim Díaz, Borja Mayoral, Mariano Díaz, Ceballos. Un sexto hombre en venta, Reguilón, campeón de la Liga Europa, no estará todavía con el equipo para trabajar, pues sigue de vacaciones.

ABC les informa de estas situaciones: James puede marcharse al Everton la próxima semana, al igual que Brahim al Milán; Borja Mayoral negocia con Valencia y Nápoles. Ceballos es pretendido por Arsenal y Betis. El Benfica pide la cesión de Mariano, que debe decidir

Pero Zidane contará con otros jugadores desde mañana. Diez campeones de la Youth League se entrenarán con el francés. También han pasado el test del Covid-19.

Los convocados de este éxito son: los porteros Luis López y Toni Fuidias; los defensores Santos, Chust y Miguel Gutiérrez; los mediocampistas Antonio Blanco, Morante, Arribas y Marvin, más el goleador Latasa, todos ellos los puntales del equipo. También convoca Zidane a Javier Hernández, central del Castilla.