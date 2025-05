Un jugador del Real Madrid da positivo no concluyente por coronavirus

Un jugador de la primera plantilla del Real Madrid ha dado un resultado positivo no concluyente en las pruebas de Covid-19 que el club ha realizado a dos días de medirse al Inter en Champions.

Todos los futbolistas han pasado los tests y esta noche se conocerán los resultados definitivos para saber si hay un profesional que ha dado positivo o fue un error.

La UEFA exige que si un futbolista no da negativo en el segundo test no podá jugar. El club blanco deberá entregar esos datos de todos sus futbolistas seis horas antes del comienzo de partido, a las 15 horas del martes. La UEFA obliga a pasar los PCR un día antes de cada encuentro de la Champions, pero este posible positivo, no confirmado, ha signifiado que el Real Madrid hiciera prueas a odos sus fubolistas hoy, para comprobar si hay o no más casaos. Todo el resto de los jugadores dieron negativo.

El jugador que ha dado un positivo no concluyente en el test de antígenos. Hoy mismo se realizará una segunda prueba al futbolista .

Son baja para el martes Carvajal, Odriozola y Nacho. Lucas Vázquez , que ha rendido bien como lateral derecho, sintió una sobrecarga muscular ante el Huesca, pero quiere jugar.

El Castilla también se ha visto afectado por el coronavirus. Hubo gtres casos positivos en el equipo de Raúl y no pudo disputar su partido de Segunda B este fin de semana.