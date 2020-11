Real Madrid Zidane ya tiene su tridente Asensio, Benzema y Hazard es la delantera soñada por el entrenador francés; el ataque carbura mejor con la integración del belga, que anotó su segundo gol en el Real Madrid

Lo necesitaba. Hazard marcó su segundo gol en el Real Madrid un año y veintiséis días después de anotar el primero. Por eso no lo celebró. Su acierto, en un buen disparo, debe ser el primero de un retorno a la normalidad de su clase. Las lesiones le han impedido rendir. Ahora se siente bien y no teme romperse. Esa tranquilidad interna se nota en el césped. Juega bien y tiene punta de velocidad. Zidane está esperanzado, porque vislumbra que podrá alinear de una vez su tridente soñado, Asensio, Benzema y Hazard.

El entrenador francés: «Hazard juega por la izquierda y la posición preferida de Vinicius es esa, veremos cómo lo vamos a hacer»

La ausencia de larga duración de Hazard y de Asensio destrozaron su proyecto. Hoy, los dos viven una evolución que mejora con el ritmo de partidos. Zizou estaba feliz por el salto adelante del belga: «Estoy contento por su partido. El otro día jugó veinte minutos, ahora lo hizo desde el inicio y durante una hora. Nosotros sabemos la calidad que tiene Eden. Se pueden ver muchas cosas en el campo con sus asociaciones. Hazard está contento con su gol. No sintió molestias y sus compañeros también se sienten felices por él».

El mallorquín y el belga, futbolistas de técnica depurada, son un espléndido complemento de centros para el incombustible Benzema, que firmó dos dianas. El dilema es que Vinicius perderá relevancia en el equipo. Zizou vio la botella medio llena: «Hazard juega en la izquierda y la posición preferida de Vinicius es la izquierda, veremos cómo lo vamos a hacer».

El técnico francés respiraba. Tras aquellas dos derrotas que le pusieron en el disparadero, ha sumado dos victorias en Liga y un empate en Champions que deberá refrendar el martes frente al Inter en el estadio Di Stéfano. Tiene una mala noticia, la sobrecarga muscular que sufre Lucas Vázquez en la pierna derecha, el último caído de un puesto maldito, el lateral derecho, que ya ha derrotado a Carvajal, Odriozola y Nacho. El gallego es «duza razonable». Su rendimiento ha sido óptimo y mañana decidirá si juega.

El Real Madrid necesita la aportación de los centrocampistas para marcar y Valverde es el hombre que ha tomado la palabra del entrenador. Suma tres tantos en el campeonato, los mismos que Benzema. «No estamos sorprendidos con él (Valverde), tiene muchos recursos y es importante que haga goles, aunque no sea su faceta prioritaria».

Subrayó que ganar era fundamental: «Era una final. Siempre se habla de que no marcamos, que no jugamos bien. La situación es un poco rara y necesitamos mucha energía entre nosotros, porque lo de fuera no ayuda».